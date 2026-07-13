7 Hal yang Benar-Benar Dilakukan Orang Berkelas Saat Suasana Canggung Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda berada dalam situasi ketika semua orang tiba-tiba terdiam? Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Tatapan saling beradu, senyum terasa dipaksakan, dan beberapa orang mulai sibuk melihat ponsel hanya untuk menghindari rasa tidak nyaman.

Suasana canggung adalah bagian alami dari kehidupan sosial. Tidak peduli seberapa percaya diri seseorang, momen seperti ini pasti pernah terjadi. Bedanya, orang yang benar-benar berkelas tidak panik atau berusaha mati-matian menghilangkan kecanggungan. Mereka justru memiliki cara yang tenang, elegan, dan membuat orang lain merasa nyaman.

Dalam psikologi sosial, kemampuan mengelola momen canggung berkaitan dengan kecerdasan emosional, regulasi emosi, serta keterampilan interpersonal. Orang yang mampu melakukan ketiga hal tersebut biasanya lebih disukai, dipercaya, dan dihormati.

Dilansir dari Hack Spirit pada Minggu (12/7), terdapat tujuh hal yang benar-benar dilakukan orang berkelas ketika suasana menjadi canggung.

1. Mereka Tidak Terburu-Buru Mengisi Keheningan

Banyak orang menganggap keheningan sebagai musuh. Akibatnya, mereka berbicara apa saja hanya agar suasana kembali ramai. Ironisnya, tindakan ini justru sering membuat keadaan semakin kikuk.

Orang berkelas memahami bahwa diam bukan selalu pertanda buruk. Dalam psikologi komunikasi, jeda merupakan bagian alami dari percakapan. Keheningan memberi kesempatan bagi semua orang untuk berpikir, memproses informasi, dan mengatur respons.

Karena itu, mereka tidak merasa harus langsung mengeluarkan lelucon, komentar, atau cerita yang dipaksakan. Mereka tetap rileks meskipun beberapa detik tidak ada yang berbicara.

Sikap ini menunjukkan rasa percaya diri yang matang. Mereka tidak takut dinilai membosankan hanya karena tidak terus berbicara.