7 Sikap yang Membuat Seseorang Terlihat Lebih Berkelas Menurut Psikologi

ilustrasi wanita berkelas. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Banyak orang menganggap bahwa seseorang terlihat berkelas karena memiliki kekayaan, barang mahal, atau gaya hidup yang mewah. Padahal, kesan berkelas tidak selalu berkaitan dengan kondisi finansial maupun hal-hal yang bersifat materi.
Menurut sudut pandang psikologi, pribadi yang berkelas lebih banyak tercermin dari cara seseorang berpikir, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Hal-hal kecil seperti komunikasi, kepercayaan diri, serta pengendalian diri dapat memberikan kesan positif yang kuat.
Seseorang tidak perlu mengenakan barang bermerek atau menunjukkan kemewahan untuk terlihat memiliki kualitas diri yang tinggi. Justru, sikap dan karakter sering kali menjadi faktor utama yang membuat seseorang dihargai oleh orang di sekitarnya.
Dilansir dari YourTango, berikut tujuh hal yang dapat membuat seseorang terlihat lebih berkelas berdasarkan perspektif psikologi.
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1. Percaya diri tanpa kesombongan
Orang-orang kelas atas membawa diri mereka dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka tidak membutuhkan validasi eksternal untuk membuat dirinya berharga.
Menurut psikologi, mereka percaya pada diri sendiri dengan sepenuh hati.
Selain itu, mereka yang berkelas sama sekali tidak sombong dan tidak berusaha pamer.
2. Aksesoris minimalis tapi cantik
Dalam hal aksesori, terkadang sedikit lebih baik. Orang-orang kelas atas lebih menyukai gaya simpel daripada aksesori yang sangat mencolok.
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