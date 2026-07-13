10 Cara Orang yang Benar-Benar Baik Menunjukkan Kepedulian Tanpa Perlu Menunjukkannya Secara Berlebihan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah era media sosial yang serba terbuka, banyak orang menganggap bahwa kepedulian harus selalu terlihat agar diakui.

Padahal, psikologi menunjukkan bahwa orang yang benar-benar baik justru sering memperlihatkan kepedulian melalui tindakan sederhana yang tulus, bukan melalui pencitraan atau kebutuhan untuk mendapatkan pujian.

Kebaikan yang autentik lahir dari empati, kecerdasan emosional, dan keinginan membantu tanpa mengharapkan imbalan. Orang seperti ini tidak merasa perlu mengumumkan setiap bantuan yang mereka berikan.

Mereka memahami bahwa nilai sebuah kebaikan terletak pada dampaknya bagi orang lain, bukan pada seberapa banyak orang yang mengetahuinya.

Dilansir dari Hack Spirit pada Minggu (12/7), terdapat sepuluh cara orang yang benar-benar baik menunjukkan kepedulian tanpa perlu menunjukkannya secara berlebihan menurut perspektif psikologi.

1. Mereka Mendengarkan dengan Sepenuh Perhatian

Salah satu bentuk kepedulian terbesar adalah menjadi pendengar yang baik. Banyak orang mendengar hanya untuk membalas pembicaraan, tetapi orang yang benar-benar peduli mendengarkan untuk memahami.

Dalam psikologi komunikasi, mendengarkan secara aktif atau active listening membantu seseorang merasa dihargai dan dipahami. Mereka memberikan kontak mata, mengangguk saat diperlukan, tidak memotong pembicaraan, dan fokus pada apa yang sedang disampaikan.

Sering kali, seseorang tidak membutuhkan solusi. Mereka hanya ingin didengar tanpa dihakimi. Orang yang baik memahami hal ini.