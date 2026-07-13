Telah Berhenti Melakukan 7 Hal Ini? Anda Mungkin Telah Berkembang Lebih dari yang Anda Sadari Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pertumbuhan pribadi sering kali tidak datang dengan suara yang keras. Tidak ada alarm yang berbunyi atau sertifikat yang tiba-tiba muncul untuk memberi tahu bahwa kita telah menjadi pribadi yang lebih baik.

Justru, perkembangan terbesar biasanya terlihat dari hal-hal kecil yang perlahan menghilang dari kebiasaan sehari-hari.

Banyak orang mengira bahwa berkembang berarti memperoleh keterampilan baru, mendapatkan promosi, atau mencapai target tertentu. Padahal, menurut psikologi, tanda kedewasaan emosional dan mental sering kali terlihat dari apa yang sudah tidak lagi kita lakukan.

Ketika seseorang berhenti menghabiskan energi untuk kebiasaan yang merugikan, itu menunjukkan bahwa cara berpikir, mengelola emosi, dan memandang kehidupan telah mengalami perubahan yang signifikan.

Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), jika Anda telah berhenti melakukan tujuh hal berikut, besar kemungkinan Anda telah berkembang jauh lebih dari yang Anda sadari.

1. Berhenti Mencari Validasi dari Semua Orang

Salah satu tanda perkembangan psikologis adalah berkurangnya kebutuhan untuk selalu mendapatkan persetujuan dari orang lain.

Dulu mungkin Anda merasa gelisah jika ada orang yang tidak menyukai keputusan Anda. Anda terus-menerus memikirkan pendapat orang lain, bahkan sampai mengorbankan keinginan sendiri.

Namun seiring bertambahnya kedewasaan, Anda mulai memahami bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang.