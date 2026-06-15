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Irfan Ferdiansyah
Senin, 15 Juni 2026 | 22.28 WIB

Seni Melepaskan Diri Secara Emosional: 7 Cara untuk Tidak Terlalu Peduli dengan Apa yang Dipikirkan Orang Lain Menurut Psikologi

seseorang yang tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain./Magnific/freepik - Image

seseorang yang tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain./Magnific/freepik

JawaPos.com - Banyak orang menjalani hidup seolah-olah berada di bawah sorotan yang tak pernah padam. Setiap keputusan, penampilan, hingga pilihan hidup sering kali diukur berdasarkan kemungkinan penilaian orang lain.

Akibatnya, seseorang menjadi mudah cemas, sulit menjadi diri sendiri, dan terus-menerus mencari persetujuan dari lingkungan.

Padahal, menurut psikologi, terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain dapat menguras energi mental dan menghambat kebahagiaan. Bukan berarti kita harus menjadi pribadi yang cuek atau mengabaikan masukan orang lain sepenuhnya.

Yang diperlukan adalah kemampuan untuk melepaskan keterikatan emosional secara sehat terhadap penilaian yang tidak benar-benar penting.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (14/6), terdapat tujuh cara yang dapat membantu Anda berhenti terlalu peduli terhadap pendapat orang lain dan menjalani hidup dengan lebih tenang.

1. Sadari bahwa kebanyakan orang lebih sibuk memikirkan diri mereka sendiri

Fenomena yang dikenal dalam psikologi sebagai spotlight effect menjelaskan bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan seberapa besar orang lain memperhatikan dirinya.

Ketika Anda melakukan kesalahan kecil atau merasa tidak percaya diri, kemungkinan besar orang lain tidak terlalu memikirkannya. Mereka justru lebih sibuk dengan masalah, kekhawatiran, dan kehidupan mereka sendiri.

Memahami hal ini dapat membantu mengurangi rasa takut akan penilaian orang lain. Anda tidak sedang menjadi pusat perhatian setiap saat seperti yang dibayangkan pikiran Anda.

2. Pisahkan kritik yang membangun dan opini yang tidak penting

Editor: Hanny Suwindari
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