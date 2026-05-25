9 Perilaku yang Sulit Disembunyikan oleh Orang Egois, Bahkan Ketika Mereka Berpura-Pura Peduli Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang-orang yang tampak perhatian, ramah, dan penuh empati.

Mereka tahu cara berbicara dengan baik, memberikan kesan hangat, bahkan terlihat selalu siap membantu. Namun, seiring waktu, beberapa perilaku kecil mulai terlihat. Ada pola tertentu yang menunjukkan bahwa kepedulian mereka mungkin tidak sepenuhnya tulus.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), psikologi menjelaskan bahwa orang yang sangat egois sering kali memiliki kebutuhan besar untuk menjaga citra diri.

Mereka ingin terlihat baik di mata orang lain, tetapi pada saat yang sama tetap menempatkan kepentingan pribadi di atas segalanya. Karena itu, meskipun mereka bisa berpura-pura peduli untuk sementara waktu, perilaku tertentu tetap sulit disembunyikan.

Artikel ini membahas sembilan perilaku yang sering muncul pada orang-orang yang sangat egois menurut sudut pandang psikologi.

1. Mereka Selalu Mengarahkan Percakapan Kembali pada Diri Sendiri

Salah satu tanda paling umum dari orang yang sangat egois adalah kecenderungan untuk menjadikan diri mereka pusat setiap percakapan.

Awalnya mereka mungkin tampak mendengarkan. Mereka mengangguk, memberi respons singkat, atau bahkan bertanya sesuatu. Namun, tidak lama kemudian, topik pembicaraan kembali berputar tentang pengalaman, masalah, pencapaian, atau pendapat mereka sendiri.

Misalnya, ketika seseorang bercerita tentang kesulitannya di tempat kerja, orang egois mungkin merespons dengan: