7 Hal yang Tidak Pernah Perlu Dibuktikan oleh Orang yang Percaya Diri Secara Diam-Diam Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era media sosial, banyak orang merasa harus terus menunjukkan pencapaian, membuktikan kemampuan, atau mencari pengakuan dari orang lain. Semakin sering seseorang membagikan kesuksesan, semakin besar pula anggapan bahwa ia adalah sosok yang percaya diri.

Namun, psikologi justru menunjukkan bahwa rasa percaya diri yang sehat sering kali terlihat jauh lebih tenang. Orang yang benar-benar percaya diri tidak selalu merasa perlu menjadi pusat perhatian. Mereka memahami nilai dirinya tanpa harus mendapatkan validasi dari lingkungan.

Kepercayaan diri sejati berasal dari penerimaan diri, pengalaman, dan keyakinan terhadap kemampuan pribadi. Karena itulah, mereka tidak menghabiskan energi untuk membuktikan sesuatu yang sebenarnya sudah mereka yakini.

Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), terdapat tujuh hal yang biasanya tidak pernah perlu dibuktikan oleh orang yang percaya diri secara diam-diam menurut psikologi.

1. Mereka Tidak Perlu Membuktikan Bahwa Dirinya Selalu Benar

Orang yang percaya diri memahami bahwa menjadi salah bukanlah ancaman bagi harga dirinya. Mereka mampu menerima kritik, mengakui kesalahan, bahkan meminta maaf ketika memang diperlukan.

Sebaliknya, orang yang kurang percaya diri sering merasa harus memenangkan setiap perdebatan karena menganggap kesalahan sebagai tanda kelemahan.

Dalam psikologi, kemampuan mengakui kesalahan menunjukkan adanya rasa aman terhadap identitas diri. Mereka tidak menggantungkan harga diri pada pendapat yang selalu benar.

Akibatnya, mereka lebih terbuka terhadap masukan dan terus berkembang karena tidak takut belajar dari kesalahan.