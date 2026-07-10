6 Kebiasaan Harian Orang yang Percaya Diri Sekaligus Cerdas Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang yang percaya diri dan cerdas secara bersamaan bukan lahir dengan keistimewaan khusus, melainkan membangun kebiasaan harian yang tepat.

Psikologi mengungkap bahwa kepercayaan diri bukan sesuatu yang perlu dicari di luar diri, melainkan energi yang sudah ada di dalam.

Kecerdasan sejati bukan hanya soal pengetahuan, melainkan juga tentang cara seseorang memandang diri sendiri dan orang lain.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (10/6), berikut enam kebiasaan yang secara konsisten dilakukan oleh mereka yang memiliki kepercayaan diri tinggi sekaligus kecerdasan yang kuat.

1. Tidak berusaha keras untuk terlihat percaya diri

Kepercayaan diri bukan sesuatu yang perlu dipaksakan atau dicari dengan berbagai trik dan teknik khusus.

Secara mendasar, kepercayaan diri adalah energi alami yang mengalir bebas ketika seseorang tidak membatasi dirinya sendiri.

Pikiran negatif yang berasal dari masa lalu adalah hambatan terbesar yang menghalangi aliran kepercayaan diri itu.

Berhenti berusaha terlihat percaya diri dan mulai mengizinkan diri untuk berada dalam kondisi alami justru lebih efektif.