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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 19 Juni 2026 | 21.42 WIB

Kerap Melakukan 8 Hal Ini di Rumah, Bisa Mengungkapkan Lebih Banyak Tentang Kecerdasan Anda!

seseorang yang kecerdasannya lebih tinggi dari kebanyakan (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang kecerdasannya lebih tinggi dari kebanyakan (Freepik/freepik)

JawaPos.com - Dalam keseharian, rumah sering dianggap hanya sebagai tempat beristirahat, melepas lelah, atau sekadar menikmati waktu sendiri.

Namun tanpa disadari, banyak perilaku yang Anda lakukan di dalam rumah sebenarnya menjadi “cermin kecil” bagi pola pikir, kecerdasan, dan cara Anda memproses dunia.

Kecerdasan bukan hanya soal nilai akademik atau kemampuan berhitung—ia juga tercermin dari kebiasaan sederhana, cara Anda membuat keputusan, hingga bagaimana Anda mengatur ruang tempat Anda tinggal.

Menariknya, beberapa hal yang tampak sepele justru bisa menjadi indikator kuat tentang bagaimana otak Anda bekerja.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan hal yang mungkin sering Anda lakukan di rumah dan ternyata mengungkap lebih banyak tentang kecerdasan Anda daripada yang Anda duga.

1. Anda Menata Barang Berdasarkan Fungsi, Bukan Sekadar Kerapian

Sebagian orang merapikan rumah seperti katalog interior, namun orang yang cerdas cenderung menata barang berdasarkan alur hidupnya. Misalnya, cangkir kopi diletakkan dekat mesin kopi, atau kabel-kabel dikelompokkan berdasarkan jenis perangkat.

Kebiasaan ini menunjukkan kecerdasan praktis (practical intelligence)—kemampuan memahami kebutuhan diri lalu merancang sistem yang menghemat waktu, energi, dan perhatian.

2. Anda Sering Mencatat Hal-Hal Kecil

Entah itu menuliskan ide acak, daftar belanja, atau hal-hal yang ingin dipelajari, kebiasaan mencatat menunjukkan kecerdasan metakognitif—kesadaran akan proses berpikir Anda sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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