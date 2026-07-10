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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 10 Juli 2026 | 20.44 WIB

Melakukan 8 Hal Kecil Ini Saat Tidak Ada yang Memperhatikan? Anda Telah Membangun Jenis Disiplin Diri yang Langka Menurut Psikologi

seseorang yang sangat disiplin./Magnific/Lifestylememory - Image

seseorang yang sangat disiplin./Magnific/Lifestylememory

JawaPos.com - Di dunia yang semakin dipenuhi pencitraan, banyak orang mengukur disiplin dari apa yang terlihat. Bangun pagi lalu mengunggahnya ke media sosial, menyelesaikan target kerja sambil membagikan pencapaiannya, atau berolahraga agar mendapat pengakuan dari orang lain.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa disiplin diri yang paling kuat justru sering kali tidak terlihat oleh siapa pun.

Disiplin sejati bukanlah tentang tampil sempurna di depan publik. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada kamera, tidak ada pujian, dan tidak ada yang akan mengetahui usaha tersebut.

Orang-orang dengan disiplin diri yang langka memahami bahwa karakter dibangun melalui keputusan-keputusan kecil yang diulang setiap hari. Mereka tidak bergantung pada motivasi sesaat, tetapi pada kebiasaan yang konsisten.

Dilansir dari Hack Spirit pada Kamis (9/7), terdapat delapan kebiasaan kecil yang menunjukkan bahwa Anda telah mengembangkan bentuk disiplin diri yang jarang dimiliki banyak orang.

1. Anda tetap menyelesaikan tugas meskipun tidak ada tenggat yang mendesak

Sebagian besar orang bekerja keras ketika ada tekanan.

Deadline semakin dekat, atasan mulai mengingatkan, atau konsekuensinya sudah terlihat jelas. Saat itulah energi dan fokus muncul.

Namun orang yang memiliki disiplin diri tinggi tidak membutuhkan tekanan eksternal untuk mulai bergerak.

Mereka memahami bahwa menunda pekerjaan hanya akan memindahkan beban ke masa depan.

Editor: Hanny Suwindari
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