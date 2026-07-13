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Irfan Ferdiansyah
Senin, 13 Juli 2026 | 17.46 WIB

7 Hal yang Tidak Pernah Perlu Dijelaskan oleh Orang-Orang yang Memiliki Rasa Percaya Diri yang Kuat Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang kuat./Magnific/freepik - Image

seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang kuat./Magnific/freepik

JawaPos.com - Di era media sosial, banyak orang merasa perlu menjelaskan hampir setiap keputusan yang mereka ambil. Mulai dari alasan memilih pekerjaan, mengakhiri hubungan, menghabiskan waktu sendirian, hingga cara mereka mengelola uang. Seolah-olah setiap pilihan harus mendapat persetujuan dari orang lain agar dianggap benar.

Padahal, menurut psikologi, orang yang memiliki rasa percaya diri yang kuat justru menunjukkan pola yang berbeda. Mereka tidak merasa berkewajiban menjelaskan setiap aspek kehidupan kepada semua orang.

Bukan karena sombong atau tidak peduli, tetapi karena mereka memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh validasi eksternal.

Kepercayaan diri yang sehat berasal dari keyakinan terhadap diri sendiri, kemampuan mengambil keputusan, serta menerima bahwa tidak semua orang akan memahami atau menyetujui pilihan hidup kita. Orang-orang seperti ini mampu menetapkan batasan yang sehat dan tidak membuang energi untuk mencari pembenaran.

Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), terdapat tujuh hal yang biasanya tidak pernah mereka merasa perlu jelaskan kepada orang lain.

1. Mereka Tidak Menjelaskan Mengapa Memilih Jalan Hidup yang Berbeda

Setiap orang memiliki definisi sukses yang berbeda. Ada yang mengejar karier di perusahaan besar, ada yang memilih menjadi wirausaha, freelancer, seniman, atau bahkan memprioritaskan keluarga dibandingkan jabatan.

Orang yang percaya diri memahami bahwa kebahagiaan tidak memiliki satu standar yang berlaku untuk semua. Mereka tidak merasa perlu terus-menerus membela pilihan hidup hanya karena berbeda dari ekspektasi masyarakat.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan internal locus of control, yaitu keyakinan bahwa kehidupan lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan pribadi daripada penilaian orang lain.

Mereka mendengarkan masukan yang membangun, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan mereka.

Editor: Hanny Suwindari
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