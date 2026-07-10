7 Tanda Bahwa Anda Memiliki Jiwa yang Dewasa yang Dikagumi Orang Lain Secara Diam-Diam Menurut Psikologi

seseorang yang dikagumi oleh orang lain / foto: Magnific/partystock

JawaPos.com - Kedewasaan sering kali disalahartikan sebagai faktor usia. Padahal, menurut psikologi, kedewasaan lebih berkaitan dengan cara seseorang berpikir, mengelola emosi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Tidak sedikit orang yang berusia muda tetapi memiliki kematangan emosional yang tinggi, sementara ada pula yang sudah berumur namun masih kesulitan mengendalikan dirinya.



Menariknya, orang yang memiliki jiwa dewasa sering kali tidak menyadari bahwa dirinya dikagumi oleh banyak orang. Mereka tidak berusaha mencari perhatian atau pengakuan. Namun, sikap dan karakter mereka secara alami memancarkan kualitas yang membuat orang lain merasa nyaman, hormat, dan terinspirasi.



Menurut berbagai kajian psikologi mengenai kecerdasan emosional dan perkembangan kepribadian, terdapat beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki jiwa yang dewasa.



Dilansir dari Hack Spirit pada Jumat (10/7), terdapat tujuh di antaranya.



1. Anda Mampu Mengendalikan Emosi dalam Situasi Sulit



Salah satu ciri paling jelas dari kedewasaan adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika menghadapi tekanan. Orang yang matang secara emosional tidak langsung bereaksi secara impulsif saat marah, kecewa, atau tersinggung.



Mereka memahami bahwa emosi adalah hal yang wajar, tetapi tidak membiarkan emosi mengambil alih kendali. Ketika menghadapi konflik, mereka cenderung berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara atau bertindak.



Kemampuan ini membuat orang lain merasa aman berada di dekat mereka. Dalam situasi yang penuh ketegangan, kehadiran seseorang yang tenang sering kali menjadi sumber stabilitas bagi lingkungan sekitarnya.



2. Anda Mau Mendengarkan Sebelum Menghakimi



Banyak orang lebih suka didengarkan daripada diberi nasihat. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh.



Jika Anda terbiasa mendengarkan cerita, pendapat, atau keluhan orang lain tanpa buru-buru menghakimi, itu merupakan tanda kedewasaan yang kuat. Anda memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan alasan yang berbeda dalam bertindak.



Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai empati, yaitu kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Orang yang memiliki empati tinggi biasanya lebih dihormati karena membuat orang lain merasa dihargai dan dipahami.



3. Anda Tidak Merasa Harus Selalu Benar



Seseorang yang belum matang sering kali menganggap perbedaan pendapat sebagai ancaman. Mereka berusaha memenangkan setiap perdebatan dan sulit menerima kritik.



Sebaliknya, orang yang dewasa menyadari bahwa dirinya tidak selalu benar. Mereka terbuka terhadap masukan dan tidak malu mengakui kesalahan ketika memang melakukan kekeliruan.



Kemampuan untuk berkata, "Saya salah" atau "Saya belum mengetahui hal itu" menunjukkan rasa percaya diri yang sehat. Justru sikap inilah yang membuat orang lain menghormati Anda secara diam-diam karena menunjukkan kerendahan hati sekaligus kebijaksanaan.



4. Anda Bertanggung Jawab atas Pilihan Hidup Sendiri



Kedewasaan ditandai dengan kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan pribadi. Orang yang matang tidak terus-menerus menyalahkan keadaan, lingkungan, atau orang lain atas masalah yang mereka hadapi.



Mereka memahami bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan, tetapi mereka tetap memiliki kendali atas respons dan tindakan yang diambil.



Sikap bertanggung jawab ini menciptakan kesan bahwa Anda adalah pribadi yang dapat dipercaya. Tidak heran jika banyak orang diam-diam mengagumi individu yang konsisten memegang komitmen dan berani menghadapi konsekuensi dari pilihannya.



5. Anda Tidak Membandingkan Diri Secara Berlebihan dengan Orang Lain



Di era media sosial, membandingkan diri dengan kehidupan orang lain menjadi semakin mudah. Namun, orang yang memiliki jiwa dewasa memahami bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup yang berbeda.



Mereka fokus pada perkembangan diri sendiri daripada terus menerus merasa iri terhadap pencapaian orang lain. Ketika melihat keberhasilan seseorang, mereka lebih memilih menjadikannya sebagai inspirasi daripada sumber kecemasan.



Sikap ini menunjukkan tingkat penerimaan diri yang tinggi. Orang lain sering kali mengagumi mereka karena terlihat tenang, tidak mudah terseret kompetisi yang tidak sehat, dan mampu menghargai proses hidupnya sendiri.



6. Anda Mampu Menetapkan Batasan yang Sehat



Banyak orang mengira bahwa menjadi baik berarti selalu mengiyakan permintaan orang lain. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kemampuan menetapkan batasan merupakan bagian penting dari kesehatan mental dan kedewasaan emosional.



Orang yang dewasa tahu kapan harus membantu dan kapan harus mengatakan tidak. Mereka memahami bahwa menjaga diri sendiri bukanlah tindakan egois.



Dengan memiliki batasan yang jelas, seseorang dapat menjaga energi, waktu, dan kesejahteraan emosionalnya. Orang-orang di sekitar biasanya menghormati individu yang mampu bersikap tegas tanpa harus bersikap kasar.



7. Anda Tetap Rendah Hati Meski Memiliki Banyak Kelebihan



Tanda terakhir yang sering ditemukan pada orang berjiwa dewasa adalah kerendahan hati. Mereka tidak merasa perlu membuktikan nilai dirinya kepada semua orang.



Ketika meraih keberhasilan, mereka tetap menghargai kontribusi orang lain. Mereka tidak menggunakan pencapaian sebagai alat untuk merendahkan orang lain atau mencari pengakuan berlebihan.



Menariknya, justru orang-orang seperti inilah yang paling sering dikagumi secara diam-diam. Kerendahan hati menciptakan kombinasi langka antara kepercayaan diri dan kesederhanaan, dua kualitas yang sangat dihargai dalam hubungan sosial maupun profesional.



Kesimpulan



Kedewasaan bukanlah tentang usia, melainkan tentang cara seseorang memahami diri sendiri dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Kemampuan mengendalikan emosi, mendengarkan tanpa menghakimi, menerima kesalahan, bertanggung jawab, tidak terjebak dalam perbandingan sosial, menetapkan batasan yang sehat, serta tetap rendah hati merupakan tanda-tanda kuat dari jiwa yang dewasa.



Jika beberapa poin di atas terasa menggambarkan diri Anda, ada kemungkinan bahwa banyak orang diam-diam menghormati dan mengagumi Anda. Bukan karena Anda selalu sempurna, melainkan karena Anda mampu menunjukkan kebijaksanaan, kestabilan emosi, dan sikap yang membuat orang lain merasa nyaman berada di sekitar Anda.



Pada akhirnya, kedewasaan sejati bukanlah tentang terlihat hebat di mata orang lain, melainkan tentang menjadi pribadi yang terus bertumbuh, belajar dari pengalaman, dan membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar.