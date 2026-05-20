Kerap Secara Alami Berjalan Cepat? Anda Mungkin Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kecepatan berjalan seseorang sering kali mencerminkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kebiasaan fisik?

Ada orang yang berjalan santai, menikmati setiap langkah, seolah dunia tidak sedang mengejar mereka. Namun ada juga tipe orang yang secara alami berjalan cepat—bukan karena sedang terlambat, tetapi memang ritme tubuh dan pikirannya seperti itu.

Menariknya, psikologi menemukan bahwa cara seseorang bergerak, termasuk kecepatan berjalan, bisa memberi petunjuk tentang karakter, pola pikir, bahkan cara mereka menjalani hidup.

Berjalan cepat bukan otomatis berarti seseorang lebih baik atau lebih sukses. Tapi sering kali, kebiasaan ini berkaitan dengan beberapa karakteristik psikologis tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), jika Anda termasuk orang yang hampir selalu berjalan lebih cepat daripada orang lain tanpa sadar, mungkin Anda memiliki beberapa dari 8 ciri kepribadian berikut.

1. Anda sangat berorientasi pada tujuan

Orang yang berjalan cepat cenderung memiliki pola pikir yang terarah.

Mereka biasanya tidak suka membuang waktu dan lebih nyaman ketika tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Bahkan dalam aktivitas sederhana seperti berjalan dari satu tempat ke tempat lain, tubuh mereka seperti secara otomatis memilih jalur tercepat.

Dalam psikologi, ini sering berkaitan dengan goal-directed behavior—kecenderungan untuk fokus pada hasil dan efisiensi.