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Irfan Ferdiansyah
Senin, 15 Juni 2026 | 18.29 WIB

Kerap Secara Alami Berjalan Cepat? Anda Mungkin Memiliki 8 Ciri Kepribadian yang Berbeda Ini Menurut Psikologi

seseorang yang secara alami berjalan cepat./Magnific/ArthurHidden - Image

seseorang yang secara alami berjalan cepat./Magnific/ArthurHidden

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang selalu berjalan dengan langkah cepat, bahkan ketika tidak sedang terburu-buru?

Sementara sebagian orang menikmati berjalan santai dan menikmati suasana sekitar, ada juga mereka yang secara alami bergerak lebih cepat ke mana pun mereka pergi.

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa cara seseorang berjalan sering kali mencerminkan karakter dan pola pikir yang lebih dalam.

Kecepatan berjalan bukan sekadar kebiasaan fisik, tetapi juga dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana seseorang berpikir, mengambil keputusan, dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Tentu saja, tidak semua orang yang berjalan cepat memiliki kepribadian yang sama persis. Namun, berbagai penelitian menunjukkan adanya hubungan antara gaya berjalan dan beberapa karakteristik psikologis tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), jika Anda termasuk orang yang secara alami berjalan cepat, berikut adalah delapan ciri kepribadian yang mungkin Anda miliki.

1. Anda Berorientasi pada Tujuan

Orang yang berjalan cepat sering kali memiliki fokus yang kuat terhadap tujuan mereka.

Ketika mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lain, pikiran mereka biasanya sudah tertuju pada apa yang akan dilakukan berikutnya. Mereka tidak suka membuang waktu dan cenderung ingin menyelesaikan tugas dengan efisien.

Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini membuat mereka lebih terorganisir dan termotivasi. Mereka menikmati perasaan produktif dan merasa puas ketika berhasil menyelesaikan target yang telah ditetapkan.

Editor: Hanny Suwindari
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