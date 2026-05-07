Jika Anda Masih Menggunakan Jam Alarm Fisik, Anda Memiliki 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi

seseorang yang masih menggunakan jam alarm fisik.
JawaPos.com - Di era digital saat ini, hampir semua hal telah beralih ke perangkat pintar—termasuk cara kita bangun tidur. Banyak orang mengandalkan smartphone sebagai alarm, lengkap dengan berbagai fitur canggih seperti suara alami, pelacak tidur, hingga integrasi dengan rutinitas harian. Namun, di tengah arus modernisasi ini, masih ada sebagian orang yang setia menggunakan jam alarm fisik.
Sekilas, pilihan ini mungkin terlihat sederhana atau bahkan ketinggalan zaman. Tapi jika dilihat dari sudut pandang psikologi, kebiasaan ini justru bisa mencerminkan sejumlah karakter unik yang tidak dimiliki semua orang.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (6/5), jika Anda termasuk yang masih menggunakan jam alarm fisik, berikut tujuh ciri menarik yang mungkin menggambarkan diri Anda.
1. Menghargai Kesederhanaan
Orang yang memilih jam alarm fisik cenderung menyukai hal-hal yang sederhana dan tidak berlebihan. Mereka tidak merasa perlu menggunakan teknologi kompleks untuk fungsi dasar seperti bangun tidur. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan preferensi terhadap kehidupan yang lebih minimalis dan bebas dari distraksi.
Kesederhanaan ini juga menunjukkan kemampuan untuk fokus pada hal-hal esensial tanpa tergoda oleh fitur tambahan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.
2. Memiliki Batasan Digital yang Sehat
Menggunakan smartphone sebagai alarm sering kali membuka peluang untuk terjebak dalam scrolling sebelum tidur atau setelah bangun. Sebaliknya, pengguna jam alarm fisik biasanya lebih mampu menjaga jarak dari layar digital, terutama di waktu-waktu penting seperti sebelum tidur.
Secara psikologis, ini menunjukkan kesadaran diri yang baik dalam mengelola penggunaan teknologi serta kemampuan untuk menetapkan batasan yang sehat demi kualitas hidup yang lebih baik.
3. Lebih Disiplin dan Konsisten
