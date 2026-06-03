Jika Anda Ingin Dianggap sebagai Perempuan Berkelas, Ucapkan Selamat Tinggal pada 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa menjadi perempuan berkelas hanya soal penampilan yang elegan, pakaian mahal, atau kemampuan mengikuti tren terbaru. Padahal, menurut psikologi, kesan "berkelas" lebih banyak dibentuk oleh sikap, kebiasaan, dan cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri maupun orang lain.



Perempuan berkelas bukanlah mereka yang berusaha terlihat sempurna setiap saat. Sebaliknya, mereka memancarkan rasa percaya diri yang tenang, kecerdasan emosional yang matang, dan kemampuan menjaga martabat dalam berbagai situasi.



Dilansir dari Expert Editor, ada beberapa kebiasaan yang tanpa disadari justru dapat mengurangi citra positif seseorang. Jika Anda ingin dikenal sebagai perempuan yang elegan, berwibawa, dan dihormati, mungkin sudah saatnya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan berikut.



1. Terlalu Sering Mencari Validasi dari Orang Lain



Psikologi menunjukkan bahwa individu yang terus-menerus membutuhkan pengakuan eksternal cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih rapuh.



Perempuan berkelas tidak menggantungkan harga dirinya pada pujian, jumlah pengikut di media sosial, atau persetujuan dari lingkungan sekitar. Mereka memahami bahwa nilai diri berasal dari dalam, bukan dari pendapat orang lain.



Tentu saja, setiap orang senang dihargai. Namun ketika kebahagiaan sepenuhnya bergantung pada validasi eksternal, seseorang akan mudah kecewa dan kehilangan arah.



Belajarlah menghargai diri sendiri tanpa harus selalu menunggu pengakuan dari orang lain.



2. Gemar Bergosip dan Membicarakan Keburukan Orang



Tidak ada yang lebih cepat merusak kesan elegan daripada kebiasaan membicarakan orang lain di belakang mereka.



Menurut psikologi sosial, gosip negatif dapat menurunkan tingkat kepercayaan dalam hubungan interpersonal. Orang yang sering bergosip sering kali dianggap tidak dapat dipercaya karena orang lain akan berpikir bahwa mereka juga bisa menjadi bahan pembicaraan berikutnya.



Perempuan berkelas memilih menggunakan waktunya untuk percakapan yang lebih bermakna. Mereka fokus pada ide, pengalaman, dan solusi, bukan pada kehidupan pribadi orang lain.



Sikap ini tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan, tetapi juga membuat orang lain lebih menghormati keberadaan mereka.



3. Terlalu Reaktif terhadap Kritik



Kritik memang tidak selalu menyenangkan. Namun cara seseorang merespons kritik sering kali lebih penting daripada kritik itu sendiri.



Perempuan yang berkelas memahami bahwa kritik tidak selalu merupakan serangan pribadi. Mereka mampu mendengarkan, mengevaluasi, lalu mengambil bagian yang bermanfaat tanpa harus tersulut emosi.



Sebaliknya, kebiasaan langsung marah, defensif, atau menyerang balik sering kali menunjukkan ketidakmatangan emosional.



Psikologi menyebut kemampuan menerima masukan sebagai salah satu tanda kecerdasan emosional yang tinggi. Semakin matang seseorang, semakin mampu ia memisahkan antara kritik terhadap tindakan dan kritik terhadap identitas dirinya.



4. Meremehkan Orang yang Dianggap "Kurang Penting"



Cara Anda memperlakukan orang yang tidak bisa memberi keuntungan apa pun sering kali menjadi cerminan karakter yang sebenarnya.



Perempuan berkelas menunjukkan rasa hormat kepada semua orang, mulai dari rekan kerja, pelayan restoran, petugas kebersihan, hingga sopir transportasi online.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa empati dan penghargaan terhadap sesama merupakan fondasi dari interaksi sosial yang sehat.



Kelas sejati tidak terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukan orang yang berpengaruh, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan mereka yang tidak memiliki kekuasaan apa pun atas dirinya.



5. Terus-Menerus Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Di era media sosial, kebiasaan membandingkan diri menjadi semakin umum. Namun menurut banyak penelitian psikologi, perbandingan sosial yang berlebihan dapat menurunkan kepuasan hidup dan meningkatkan kecemasan.



Perempuan berkelas memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda.



Mereka tidak mengukur kesuksesan berdasarkan pencapaian orang lain. Sebaliknya, mereka fokus pada pertumbuhan pribadi dan tujuan yang ingin dicapai.



Ketika Anda berhenti membandingkan diri, energi yang sebelumnya habis untuk merasa iri atau tidak cukup baik dapat dialihkan menjadi motivasi untuk berkembang.



6. Sulit Mengendalikan Emosi di Depan Umum



Semua orang pernah marah, kecewa, atau frustrasi. Namun kemampuan mengelola emosi adalah salah satu ciri paling menonjol dari pribadi yang matang.



Perempuan berkelas tidak membiarkan emosinya mengambil alih setiap situasi. Mereka tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus menjauh sejenak dari konflik.



Psikologi menyebut keterampilan ini sebagai regulasi emosi, yaitu kemampuan mengelola respons emosional secara sehat.



Bukan berarti mereka tidak memiliki emosi, tetapi mereka tidak menjadikan emosi sebagai pengendali utama dalam mengambil keputusan.



7. Terlalu Sering Mengeluh



Mengeluh sesekali adalah hal yang wajar. Namun jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini dapat menciptakan citra negatif dan menguras energi orang-orang di sekitar.



Menurut psikologi positif, fokus yang berlebihan pada masalah dapat memperkuat pola pikir negatif dan membuat seseorang semakin sulit melihat peluang atau solusi.



Perempuan berkelas cenderung lebih berorientasi pada tindakan. Mereka mengakui adanya masalah, tetapi tidak berlama-lama tenggelam dalam keluhan.



Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?", mereka lebih memilih bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya?"



8. Berusaha Menjadi Orang Lain



Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang adalah mencoba menjadi versi orang lain demi mendapatkan penerimaan sosial.



Padahal, psikologi menunjukkan bahwa autentisitas atau keaslian diri memiliki hubungan kuat dengan kesejahteraan psikologis dan kualitas hubungan sosial.



Perempuan berkelas tidak merasa perlu meniru kepribadian, gaya hidup, atau pencapaian orang lain agar terlihat berharga.



Mereka mengenali kekuatan dan kelemahannya sendiri, lalu membangun identitas yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi.



Keaslian menciptakan daya tarik yang jauh lebih kuat daripada kepura-puraan.



Penutup



Menjadi perempuan berkelas bukanlah tentang status sosial, merek pakaian, atau kemewahan yang terlihat dari luar. Kelas sejati berasal dari karakter, kedewasaan emosional, dan cara seseorang membawa dirinya dalam kehidupan sehari-hari.



Jika Anda ingin memancarkan aura elegan dan dihormati oleh banyak orang, mulailah dengan mengucapkan selamat tinggal pada delapan kebiasaan ini: mencari validasi berlebihan, bergosip, reaktif terhadap kritik, meremehkan orang lain, membandingkan diri, sulit mengendalikan emosi, terlalu sering mengeluh, dan berpura-pura menjadi orang lain.



