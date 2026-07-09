Orang-Orang Paling Cerdas Biasanya Memiliki 5 Ciri Ini Menurut Psikolog

JawaPos.com - Kecerdasan sering kali diidentikkan dengan nilai akademik yang tinggi, kemampuan berhitung yang cepat, atau prestasi luar biasa di sekolah.

Padahal, dalam dunia psikologi, kecerdasan merupakan konsep yang jauh lebih luas. Seseorang yang cerdas tidak selalu menjadi juara kelas, begitu pula seseorang yang pendiam belum tentu kurang pintar.

Psikologi modern memandang kecerdasan sebagai kemampuan untuk memahami informasi, memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, serta beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah.

Oleh karena itu, tanda-tanda orang yang cerdas sering kali terlihat dari kebiasaan dan cara berpikir mereka sehari-hari, bukan hanya dari hasil tes IQ.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), terdapat lima ciri yang sering ditemukan pada orang-orang dengan tingkat kecerdasan tinggi menurut berbagai penelitian psikologi.

1. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Sangat Tinggi

Salah satu karakteristik paling menonjol dari orang cerdas adalah rasa ingin tahu yang besar. Mereka tidak mudah puas dengan jawaban yang sederhana. Sebaliknya, mereka selalu ingin mengetahui alasan di balik suatu peristiwa.

Misalnya, ketika melihat sebuah fenomena, mereka akan bertanya:

Mengapa hal itu bisa terjadi?

Bagaimana prosesnya?

Apa dampaknya dalam jangka panjang?