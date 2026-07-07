6 Cara Mengenali Pembohong dalam 5 Menit Setelah Bertemu Mereka Menurut Psikologi

seseorang yang pandai mengenali pembohong./Magnific/yanalya
JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa ada seseorang yang terdengar begitu meyakinkan, tetapi entah mengapa cerita yang disampaikan terasa janggal? Dalam kehidupan sehari-hari, kita memang tidak bisa mengetahui karakter seseorang hanya dari pertemuan pertama.
Namun, psikologi menjelaskan bahwa perilaku komunikasi seseorang sering kali memberikan petunjuk mengenai kebiasaan mereka dalam berkata jujur atau berbohong.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), salah satu tipe yang sering menjadi perhatian adalah pembohong kompulsif atau compulsive liar.
Mereka memiliki kecenderungan berbohong secara berulang, bahkan ketika kebohongan tersebut tidak memberikan keuntungan yang jelas.
Berbeda dengan seseorang yang sesekali berbohong untuk menghindari konflik atau menjaga perasaan orang lain, pembohong kompulsif menjadikan kebohongan sebagai pola komunikasi yang berlangsung terus-menerus.
Meskipun mustahil memastikan seseorang adalah pembohong kompulsif hanya dalam waktu lima menit, Anda dapat mengamati sejumlah tanda awal yang menurut penelitian psikologi sering muncul pada individu dengan kebiasaan tersebut.
1. Ceritanya Terlalu Sempurna dan Dipenuhi Detail yang Tidak Penting
Dalam psikologi komunikasi, orang yang mengatakan kebenaran biasanya menceritakan pengalaman secara alami. Mereka mengingat bagian penting, tetapi tidak selalu mengingat seluruh detail kecil.
Sebaliknya, pembohong kompulsif sering kali justru memberikan terlalu banyak informasi. Mereka menjelaskan warna baju, cuaca, jam, posisi duduk, hingga percakapan yang sebenarnya tidak relevan dengan inti cerita.
Alasannya sederhana. Saat seseorang menciptakan cerita, mereka berusaha membuatnya terdengar realistis dengan menambahkan detail sebanyak mungkin.
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