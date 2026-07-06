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Kuswandi
Selasa, 7 Juli 2026 | 03.01 WIB

Masa-Masa Sulit Berakhir Bagi 5 Shio Ini pada Selasa, 7 Juli

6 Shio hidup lebih bahagia setelah melalui masa sulit. - Image

6 Shio hidup lebih bahagia setelah melalui masa sulit.

JawaPos.com - Lima shio ini akan melihat masa-masa sulit mereka berakhir pada 7 Juli 2026. Hari Selasa tersebut bertepatan dengan Hari Penutupan Kuda Air di tahun Kuda Api dan bulan Domba Kayu.

Hari Penutupan sangat cocok untuk menutup pintu bagi situasi yang telah berlarut-larut terlalu lama.

Energi Kuda Air membuat Anda jauh lebih mudah melepaskan sesuatu yang selama ini menghambat langkah Anda.

Bagi shio ini, hari Selasa terasa seperti hari di mana hidup kembali membaik, semua karena satu masalah membandel akhirnya kehilangan cengkeramannya. Hore.

Dilansir dari yourtango pada Senin (6/7), berikut 5 shio yang kehidupannya berubah jadi bahagia setelah melalui masa sulit:

1. Kelinci

Kelinci, kamu sudah menghabiskan cukup banyak waktu mencoba membuat seseorang memahami sudut pandangmu. Selasa adalah hari di mana kamu berhenti peduli apakah mereka akan pernah memahaminya atau tidak.

Kamu berhenti memutar ulang percakapan sulit itu di kepalamu dan berhenti bertanya-tanya apa yang seharusnya kamu katakan secara berbeda. Beban emosional yang selama ini kamu tanggung setiap hari akan berakhir pada 7 Juli, dan kamu akan menyukai betapa banyak energi yang kembali begitu kamu tidak lagi memikulnya. Wah.

2. Kerbau

Pada 7 Juli, Kerbau, kamu akhirnya mendengar kata-kata yang sudah lama kamu tunggu-tunggu. Dan sungguh, kamu sudah menanti-nantikan ini sejak lama sekali.

Rasa lega yang kamu rasakan benar-benar menenangkan sistem sarafmu. Kamu akhirnya bisa melangkah maju tanpa harus merencanakan seluruh minggu berdasarkan jadwal orang lain. Selasa mengembalikan kebebasanmu, dan kamu akan bertanya-tanya mengapa hal ini butuh waktu begitu lama untuk terjadi. Bersyukurlah saja hal itu akhirnya terjadi.

Editor: Kuswandi
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