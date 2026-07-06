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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 22.34 WIB

Menurut Psikologi, Ini 7 Sifat Orang yang Tidak Suka Obrolan Basa-basi

ilustrasi orang tidak suka basa-basi. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang tidak suka basa-basi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam interaksi sosial, tidak semua orang merasa nyaman dengan percakapan ringan atau basa-basi. Sebagian justru lebih memilih diskusi yang langsung pada inti pembicaraan dan dianggap lebih bermakna.

Mereka cenderung menghindari obrolan santai yang tidak memiliki tujuan jelas, seperti candaan ringan atau percakapan yang sekadar mengisi waktu.

Mengutip GE Editing, terdapat tujuh sifat yang sering dikaitkan dengan orang yang kurang menyukai basa-basi dalam percakapan sehari-hari.

1. Mereka introspektif

Orang yang tidak suka basa-basi sering menghabiskan banyak waktu dalam pikirannya sendiri, merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup.

Sifat introspektif inilah yang mendorong mereka untuk mencari percakapan yang lebih mendalam dan bermakna.

Mereka tidak tertarik membahas cuaca atau gosip selebriti terkini. Sebaliknya, suka topik yang memancing pikiran dan merangsang keingintahuan intelektual.

2. Mereka menghargai keaslian

Orang yang tidak suka basa-basi sering mencari keaslian.

Mereka mendambakan hubungan dan percakapan tulus yang melampaui permukaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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