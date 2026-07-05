9 Ungkapan “Memalukan” yang Sering Dipakai Orang Saat Terlalu Ingin Mengesankanmu Menurut Psikologi

seseorang yang terlalu ingin mengesankan temannya / foto: Magnific/freepik

JawaPos.com - Dalam interaksi sosial, hampir semua orang pernah ingin terlihat lebih menarik, lebih pintar, atau lebih “bernilai” di mata orang lain. Ini normal. Dalam psikologi, dorongan ini terkait dengan impression management (pengelolaan kesan), yaitu usaha sadar atau tidak sadar untuk mengontrol bagaimana orang lain memandang kita.



Masalahnya muncul ketika seseorang terlalu berusaha keras. Alih-alih terlihat meyakinkan, mereka justru terdengar tidak natural, berlebihan, atau bahkan “cringe”.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (5/7), terdapat 9 ungkapan yang sering muncul dalam situasi seperti itu, beserta penjelasan psikologis di baliknya.



1. “Biasanya aku nggak pernah begini, tapi demi kamu…”



Ungkapan ini mencoba menciptakan kesan eksklusivitas: seolah-olah lawan bicara sangat spesial sehingga mereka “membuat pengecualian”.



Psikologi di baliknya:

Ini adalah bentuk self-enhancement via exception framing. Orang ingin terlihat fleksibel, istimewa, atau sulit didapat.



Masalahnya:

Kalimat ini sering terdengar dibuat-buat karena terlalu dramatis. Orang yang percaya diri biasanya tidak perlu menekankan “biasanya aku tidak seperti ini”.



2. “Aku sebenarnya bisa jauh lebih sukses kalau mau”



Ini adalah bentuk klaim potensi yang tidak terverifikasi.



Psikologi di baliknya:

Termasuk dalam self-handicapping verbal—cara untuk menjaga ego jika seseorang belum mencapai hasil nyata.



Masalahnya:

Tanpa bukti, ini terdengar seperti defensif. Orang cenderung lebih percaya pada hasil daripada potensi yang tidak terlihat.



3. “Aku jarang banget ketemu orang seperti kamu”



Kalimat ini sering digunakan sebagai pujian cepat untuk membangun kedekatan.



Psikologi di baliknya:

Masuk ke dalam strategi flattery for rapport building.



Masalahnya:

Jika terlalu cepat atau tidak spesifik, ini terasa tidak tulus. Otak manusia cukup sensitif terhadap “pujian instan”.



4. “Aku biasanya nggak peduli hal-hal kecil, tapi ini beda”



Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu “cukup penting” sampai mengubah karakter seseorang.



Psikologi di baliknya:

Upaya menciptakan kesan kedalaman emosional.



Masalahnya:

Sering terdengar manipulatif atau berlebihan jika tidak disertai tindakan nyata.



5. “Aku sudah pernah di posisi orang-orang sukses sekarang”



Ungkapan ini ingin menunjukkan pengalaman atau kedekatan dengan kesuksesan.



Psikologi di baliknya:

Ini adalah bentuk borrowed credibility—meminjam kredibilitas dari kelompok tertentu.



Masalahnya:

Tanpa konteks konkret, ini bisa terdengar seperti klaim status kosong.



6. “Aku sebenarnya orang yang sangat humble”



Ironisnya, ini salah satu kalimat paling tidak “humble” yang bisa diucapkan.



Psikologi di baliknya:

Fenomena ini disebut humility signaling, yaitu mengklaim sifat rendah hati untuk mendapatkan pengakuan sosial.



Masalahnya:

Kerendahan hati yang autentik biasanya terlihat, bukan dinyatakan secara eksplisit.



7. “Biasanya orang bilang aku susah ditebak”



Kalimat ini sering dipakai untuk menciptakan aura misterius.



Psikologi di baliknya:

Termasuk dalam identity framing, di mana seseorang mencoba membentuk citra unik.



Masalahnya:

Jika tidak didukung perilaku nyata, ini terdengar seperti label yang dipaksakan sendiri.



8. “Aku bukan orang yang suka pamer, tapi…”



Ini hampir selalu diikuti dengan pamer.



Psikologi di baliknya:

Ini disebut disclaimer bragging—strategi mengurangi kesan sombong sambil tetap menyampaikan kebanggaan.



Masalahnya:

Justru karena ada “peringatan”, otak pendengar menjadi lebih sensitif terhadap kesombongan yang disembunyikan.



9. “Aku beda dari kebanyakan orang”



Ini adalah klaim identitas yang sangat umum dalam konteks ingin mengesankan seseorang.



Psikologi di baliknya:

Berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia: need for uniqueness (kebutuhan untuk merasa unik dan istimewa).



Masalahnya:

Tanpa bukti konkret, kalimat ini terdengar generik—ironis karena justru ingin terdengar “tidak generik”.



Kenapa Orang Melakukan Ini?



Secara psikologis, semua ini tidak selalu berarti seseorang “palsu” atau tidak tulus. Biasanya ini muncul karena:



Kecemasan sosial

Keinginan diterima

Ketidakamanan (insecurity)

Upaya cepat membangun kesan positif

Kurangnya pengalaman komunikasi yang natural



Dalam banyak kasus, orang tidak sadar bahwa cara mereka berbicara justru menghasilkan efek sebaliknya.



Kesimpulan



Ironisnya, semakin keras seseorang berusaha terlihat mengesankan, semakin besar kemungkinan mereka terlihat tidak natural. Psikologi sosial menunjukkan bahwa konsistensi, ketenangan, dan tindakan nyata jauh lebih kuat daripada klaim verbal yang berlebihan.



Orang yang benar-benar menarik biasanya tidak perlu terlalu banyak menjelaskan siapa mereka—cara mereka bertindak sudah cukup berbicara.