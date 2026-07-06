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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 6 Juli 2026 | 16.30 WIB

9 Kalimat Orang Nir-Empati dan Tidak Peduli sebagai Tanda Kurang Kasih Sayang Menurut Psikologi

Kalimat orang nir-empati dan tidak peduli sebagai tanda kurang kasih sayang menurut psikologi / foto : Magnific/ peoplecreations - Image

Kalimat orang nir-empati dan tidak peduli sebagai tanda kurang kasih sayang menurut psikologi / foto : Magnific/ peoplecreations

JawaPos.com – Psikologi orang nir-empati mengungkap bahwa kalimat orang tidak peduli sering terucap tanpa disadari namun meninggalkan tanda kurang kasih sayang yang sangat nyata.

Ucapan meremehkan perasaan orang lain bukan selalu berasal dari niat jahat, melainkan sering dari ketidakmampuan seseorang untuk memahami kondisi emosional orang lain.

Psikologi orang tanpa empati menjelaskan bahwa tanda kurang kasih sayang ini terlihat paling jelas dari pilihan kata yang mereka gunakan dalam percakapan sehari-hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (6/7), berikut sembilan kalimat orang tidak peduli yang menjadi tanda kurang kasih sayang dan mencerminkan psikologi orang tanpa empati dalam interaksi sosial mereka.

1. "Kamu terlalu sensitif"

Orang yang tidak memiliki empati sulit memahami mengapa orang lain bisa merasa kesal atau sedih karena mereka sendiri cenderung bersikap dingin secara emosional.

Kalimat ini secara langsung membatalkan pengalaman orang lain dan membuat mereka merasa harus menyembunyikan perasaan agar sesuai dengan ekspektasi.

Psikologi orang tanpa empati menjelaskan bahwa sikap meremehkan sensitivitas orang lain adalah bentuk penolakan yang dalam terhadap kebutuhan emosional seseorang.

2. "Emangnya masalah besar?"

Orang yang kurang empati cenderung mengharapkan semua orang mampu membiarkan masalah berlalu dengan mudah tanpa membutuhkan dukungan emosional dari siapa pun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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