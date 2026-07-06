9 Kalimat Tanda Seseorang Tidak Jujur dan Orang Berbohong yang Perlu Dikenali Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi orang tidak jujur mengungkap bahwa kalimat tanda tidak jujur sering terucap secara spontan dalam percakapan kasual tanpa pelakunya menyadarinya.

Ciri orang suka berbohong tidak selalu terlihat dari kebohongan terang-terangan, melainkan sering tersembunyi di balik frasa yang tampak biasa namun penuh tanda penghindaran kebenaran.

Psikologi orang tidak jujur menjelaskan bahwa tanda penghindaran kebenaran ini muncul karena seseorang merasa tidak mampu atau tidak mau menanggung konsekuensi dari kejujuran penuh.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (6/7), berikut sembilan kalimat tanda tidak jujur yang menjadi ciri orang suka berbohong dan mencerminkan tanda penghindaran kebenaran dalam percakapan sehari-hari.

1. "Ini ceritanya panjang"

Menyebut kebenaran sebagai cerita yang terlalu panjang adalah cara umum seseorang menghindari berbagi informasi yang sebenarnya penting untuk disampaikan.

Terapis klinis Haley Hicks menjelaskan bahwa kebohongan semacam ini adalah kebohongan melalui penghilangan, di mana bagian yang tidak diceritakan justru paling krusial.

Kebiasaan ini membingungkan orang lain dan secara perlahan menggerogoti kepercayaan yang sudah terbangun dalam sebuah hubungan.

2. "Percayakan saja padaku"