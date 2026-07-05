Jika Anda Sering Membiarkan Baterai Ponsel Habis, Anda Mungkin Memiliki 8 Sifat Ini

seseorang yang membiarkan baterai ponselnya habis / foto: Magnific/wavebreakmedia_micro

JawaPos.com - Di era digital, ponsel sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari—alat komunikasi, kerja, hiburan, hingga navigasi. Namun ada satu kebiasaan kecil yang cukup menarik: sebagian orang sering membiarkan baterai ponselnya benar-benar habis sebelum mengisi ulang.

Sekilas ini tampak sepele dan hanya soal lupa atau malas. Tapi dalam perspektif psikologi perilaku, kebiasaan kecil sering kali bisa berkaitan dengan pola pikir, gaya hidup, dan cara seseorang mengelola prioritas.



Tentu saja, ini bukan “tes kepribadian resmi”. Namun dari sudut pandang psikologi populer, ada beberapa kecenderungan sifat yang sering muncul pada orang dengan kebiasaan ini.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (5/7), terdapat delapan di antaranya.



1. Cenderung hidup di “mode sekarang”



Orang yang sering membiarkan baterai ponsel habis biasanya lebih fokus pada apa yang sedang terjadi saat ini daripada memikirkan masa depan yang jauh.



Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan present-oriented mindset—lebih responsif terhadap kebutuhan saat ini dibanding perencanaan jangka panjang.



Bukan berarti tidak bisa merencanakan, tetapi prioritasnya sering bergeser ke hal yang terasa lebih mendesak atau menarik saat itu juga.



2. Kurang sensitif terhadap tanda-tanda kecil



Baterai ponsel tidak langsung habis; biasanya ada banyak peringatan: 20%, 10%, mode hemat daya. Namun sebagian orang tetap menunda pengisian sampai benar-benar mati.



Ini bisa mencerminkan kecenderungan untuk kurang responsif terhadap sinyal kecil dalam kehidupan sehari-hari—bukan hanya soal ponsel, tetapi juga hal seperti waktu, kelelahan, atau deadline.



3. Fleksibel dan adaptif dalam tekanan



Menariknya, kebiasaan ini juga bisa menunjukkan sisi positif: kemampuan beradaptasi saat kondisi “darurat”.



Ketika ponsel mati, orang tersebut biasanya langsung mencari solusi cepat: charger, power bank, atau colokan terdekat. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi situasi tak terduga.



4. Cenderung “low maintenance” dalam banyak hal



Dalam banyak kasus, orang yang tidak terlalu peduli dengan baterai ponselnya juga tidak terlalu rewel dalam hal-hal kecil lainnya.



Mereka bisa lebih santai terhadap detail, tidak terlalu perfeksionis, dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal kecil yang dianggap tidak krusial.



5. Mengutamakan kenyamanan daripada disiplin kecil



Mengisi baterai sebelum habis adalah bentuk disiplin kecil. Orang yang sering mengabaikannya mungkin lebih memilih kenyamanan jangka pendek—misalnya terus memakai ponsel sampai benar-benar mati—daripada melakukan rutinitas pencegahan.



Ini sering terlihat pada kebiasaan lain juga, seperti menunda merapikan barang atau menunda pekerjaan kecil.



6. Punya fokus tinggi pada aktivitas saat ini



Salah satu alasan paling sederhana baterai sering habis adalah karena orang terlalu fokus pada apa yang sedang dilakukan: bermain game, bekerja, menonton, atau bersosial media.



Ini bisa menunjukkan deep engagement—kemampuan tenggelam dalam aktivitas tanpa mudah terdistraksi oleh hal lain, termasuk indikator baterai.



7. Cenderung menunda hal-hal kecil



Dalam psikologi perilaku, kebiasaan kecil seperti mengisi baterai sering berkaitan dengan kecenderungan micro-procrastination—menunda tugas kecil karena dianggap tidak mendesak.



Masalahnya, penundaan kecil ini bisa menumpuk dan akhirnya menyebabkan situasi “darurat” yang sebenarnya bisa dihindari.



8. Lebih spontan daripada terstruktur



Orang dengan kebiasaan ini sering lebih mengandalkan spontanitas dibanding rutinitas ketat.



Mereka tidak selalu mengikuti jadwal “isi baterai jam sekian”, tetapi lebih ke “isi kalau sudah perlu”. Pola ini biasanya juga muncul dalam gaya hidup lain, seperti jadwal tidur, makan, atau pekerjaan.



Jadi, apakah ini benar-benar “kepribadian”?



Tidak sesederhana itu.



Psikologi modern tidak menganggap kebiasaan seperti ini sebagai indikator pasti kepribadian. Lebih tepatnya, ini adalah refleksi kecil dari cara seseorang mengelola perhatian, waktu, dan prioritas.



Seseorang bisa saja sering membiarkan baterai habis karena:



sibuk

lupa

tidak peduli

atau sekadar tidak ingin repot



Dan semuanya bisa benar tanpa harus diberi label kepribadian tertentu.



Kesimpulan



Kebiasaan kecil seperti membiarkan baterai ponsel habis bisa menjadi “jendela kecil” untuk melihat pola perilaku seseorang—mulai dari spontanitas, fokus pada saat ini, hingga cara mengelola hal-hal kecil dalam hidup.



Namun yang paling penting bukanlah “sifat apa yang Anda miliki”, melainkan apakah kebiasaan itu membantu atau justru mengganggu keseharian Anda.



Kalau sudah sering membuat Anda kehilangan momen penting atau merasa repot sendiri, mungkin saatnya mempertimbangkan kebiasaan baru: mengisi daya sebelum benar-benar habis.