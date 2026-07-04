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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 5 Juli 2026 | 06.48 WIB

10 Ungkapan yang Terdengar Baik di Permukaan, tetapi Sebenarnya Bersifat Pasif-Agresif Menurut Psikologi

seseorang yang ungkapannya terdengar baik di permukaan saja./Magnific/wavebreakmedia_micro - Image

seseorang yang ungkapannya terdengar baik di permukaan saja./Magnific/wavebreakmedia_micro

JawaPos.com - Pasif-agresif adalah gaya komunikasi di mana seseorang mengekspresikan kemarahan, kekecewaan, atau ketidaksetujuan secara tidak langsung. Alih-alih menyampaikan perasaan secara terbuka, mereka menggunakan kalimat yang terdengar sopan, ramah, atau bahkan penuh perhatian, tetapi menyimpan makna tersembunyi yang dapat melukai lawan bicara.

Dalam psikologi, perilaku pasif-agresif sering muncul karena seseorang merasa tidak nyaman menghadapi konflik secara langsung, takut ditolak, atau ingin mempertahankan citra sebagai orang yang "baik". Akibatnya, pesan yang disampaikan menjadi ambigu, sehingga penerima merasa bingung sekaligus tersinggung.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat sepuluh ungkapan yang sekilas terdengar baik, namun sering kali memiliki nuansa pasif-agresif ketika digunakan dalam konteks tertentu.

1. "Aku cuma bercanda."

Kalimat ini sering digunakan setelah seseorang melontarkan komentar yang menyakitkan atau merendahkan orang lain.

Misalnya seseorang berkata, "Wah, ternyata kamu masih belum dapat promosi ya? Aku cuma bercanda."

Alih-alih mengakui bahwa ucapannya menyinggung, ia justru memindahkan tanggung jawab kepada lawan bicara. Pesan tersiratnya adalah bahwa orang lain dianggap terlalu sensitif jika merasa terluka.

Menurut psikologi komunikasi, pola seperti ini dapat menjadi bentuk manipulasi emosional ringan karena membuat korban meragukan apakah perasaannya valid.

2. "Kalau itu maumu."

Di permukaan, kalimat ini terdengar seperti bentuk menghargai keputusan orang lain.

Editor: Hanny Suwindari
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