Jaga Otak Tetap Tajam, 8 Kebiasaan Ini Juga Mencegah Penurunan Kognitif Menurut Psikologi

JawaPos.com – Dalam psikologi, menjaga kesehatan otak tidak hanya soal usia, tetapi juga tentang kebiasaan sehari-hari yang mendukung fungsi mental tetap optimal.
Otak yang sering dilatih dan aktif secara mental dinilai lebih kuat dalam menghadapi risiko penurunan kognitif dibandingkan otak yang jarang digunakan.
Karena itu, psikologi menyarankan berbagai kebiasaan sederhana yang dapat membantu menjaga fokus, daya ingat, dan ketajaman berpikir.
Sejumlah langkah ini diyakini efektif untuk memperlambat menurunnya fungsi kognitif seiring bertambahnya usia.
Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan kebiasaan yang dapat membantu menjaga otak dari penurunan kognitif menurut psikologi.
1. Aktivitas fisik secara teratur
Olahraga rutin merupakan salah satu cara paling efektif untuk menjaga kesehatan otak dan mencegah kemunduran fungsi kognitif.
Aktivitas fisik membantu meningkatkan aliran darah menuju otak, sehingga organ vital ini mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang optimal.
Berbagai jenis olahraga mulai dari jalan kaki santai hingga latihan kardio intensif dapat memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan otak.
Yang terpenting bukanlah seberapa keras intensitas latihan yang dilakukan, melainkan konsistensi dalam menjalankan rutinitas olahraga tersebut.
Setiap gerakan fisik yang membuat jantung berdetak lebih cepat akan memberikan dampak positif bagi fungsi otak secara keseluruhan.
Tips penting untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum memulai program olahraga baru guna memastikan keamanan dan kesesuaian dengan kondisi kesehatan.
2. Pola makan yang seimbang
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