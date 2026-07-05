Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 6 Juli 2026 | 04.05 WIB

Jika Anda Ingin Dianggap Serius dalam Setiap Percakapan, Mulailah Menggunakan 8 Frasa Ampuh Ini Menurut Psikologi

seseorang yang dianggap serius dalam setiap percakapan/Magnific/katemangostar - Image

seseorang yang dianggap serius dalam setiap percakapan/Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Dalam percakapan sehari-hari, bukan hanya apa yang kita katakan yang menentukan bagaimana orang lain menilai kita, tetapi juga bagaimana kita mengatakannya.

Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa pilihan kata dapat memengaruhi persepsi orang terhadap kecerdasan, kredibilitas, dan tingkat kedewasaan seseorang.

Orang yang dianggap “serius” bukan selalu yang paling banyak berbicara, tetapi yang paling tepat dalam memilih frasa. Mereka terdengar tenang, terstruktur, dan tidak reaktif.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat 8 frasa yang secara psikologis dapat meningkatkan kesan profesional, matang, dan layak dihormati dalam percakapan.

1. “Saya memahami maksud Anda, dan…”

Frasa ini menunjukkan empati sekaligus kontrol diri.

Dalam psikologi komunikasi, validasi emosi lawan bicara adalah cara cepat membangun koneksi. Namun, bagian “dan…” memberi ruang untuk Anda tetap menyampaikan pandangan berbeda tanpa terkesan menyerang.

Contoh:

“Saya memahami maksud Anda, dan saya melihat ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan.”

Efeknya: Anda terlihat tidak defensif, tetapi tetap kritis.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Perempuan yang Kecewa dengan Hidupnya Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi, Apa Saja Itu? - Image
Kepribadian

Perempuan yang Kecewa dengan Hidupnya Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi, Apa Saja Itu?

Senin, 6 Juli 2026 | 01.50 WIB

Tetap Jaga Perilaku, 8 Kebiasaan Ini Diam-Diam Bikin Orang Tidak Suka pada Kamu Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Tetap Jaga Perilaku, 8 Kebiasaan Ini Diam-Diam Bikin Orang Tidak Suka pada Kamu Menurut Psikologi

Minggu, 5 Juli 2026 | 23.58 WIB

8 Ungkapan Halus yang Mengungkapkan Latar Belakang Sosial Anda Saat Bepergian Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Ungkapan Halus yang Mengungkapkan Latar Belakang Sosial Anda Saat Bepergian Menurut Psikologi

Minggu, 5 Juli 2026 | 23.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

4

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

5

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

8

Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen

9

Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen

10

Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore