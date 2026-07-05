Jika Anda Ingin Dianggap Serius dalam Setiap Percakapan, Mulailah Menggunakan 8 Frasa Ampuh Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam percakapan sehari-hari, bukan hanya apa yang kita katakan yang menentukan bagaimana orang lain menilai kita, tetapi juga bagaimana kita mengatakannya.

Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa pilihan kata dapat memengaruhi persepsi orang terhadap kecerdasan, kredibilitas, dan tingkat kedewasaan seseorang.

Orang yang dianggap “serius” bukan selalu yang paling banyak berbicara, tetapi yang paling tepat dalam memilih frasa. Mereka terdengar tenang, terstruktur, dan tidak reaktif.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat 8 frasa yang secara psikologis dapat meningkatkan kesan profesional, matang, dan layak dihormati dalam percakapan.

1. “Saya memahami maksud Anda, dan…”

Frasa ini menunjukkan empati sekaligus kontrol diri.

Dalam psikologi komunikasi, validasi emosi lawan bicara adalah cara cepat membangun koneksi. Namun, bagian “dan…” memberi ruang untuk Anda tetap menyampaikan pandangan berbeda tanpa terkesan menyerang.

Contoh:

“Saya memahami maksud Anda, dan saya melihat ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan.”