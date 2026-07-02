Orang yang Susah Mengingat Lirik Lagu Biasanya Memiliki 7 Kepribadian Unik Ini Menurut Psikologi, Anda Termasuk?

JawaPos.com - Mengingat lirik lagu bisa menjadi hal yang mudah bagi sebagian orang, namun sangat sulit bagi sebagian lainnya. Menariknya, menurut ilmu psikologi, kesulitan ini bukan sekadar masalah daya ingat yang lemah, tapi sering kali berkaitan dengan struktur kepribadian yang unik dan cara berpikir yang berbeda dari orang kebanyakan.

Orang yang sulit menghafal lirik lagu biasanya memiliki karakteristik mental tertentu. Karakter ini memengaruhi cara mereka merespons informasi, merasakan emosi, dan memproses pengalaman hidup.

Dilansir dari Geediting, berikut adalah tujuh kepribadian unik yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang sulit mengingat lirik lagu menurut psikologi:

1. Tipe Pemikir Visual, Bukan Auditorial

Banyak orang mengingat lirik lagu melalui pendengaran, tetapi orang dengan kecenderungan pemikir visual lebih mengandalkan gambar, warna, dan bentuk untuk menyerap informasi.

Alih-alih mendengar dan menghafal kata demi kata, mereka membayangkan suasana, cerita, atau klip video lagu tersebut.

Karena otak mereka bekerja dalam bentuk gambar, kata-kata lirik cenderung tidak melekat seperti halnya pada orang dengan gaya belajar auditorial.

Psikolog Howard Gardner, penggagas teori multiple intelligences, menyebutkan bahwa orang visual lebih kuat dalam pemrosesan spasial dibanding verbal, yang membuat mereka lebih tangguh dalam seni rupa, tetapi kurang menyerap informasi verbal seperti lirik.

2. Sang Pemikir Mendalam (Deep Thinker)