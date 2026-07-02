9 Hal yang Sering Diunggah Orang di Media Sosial Saat Mereka Sedang Sengsara Menurut Psikologi

seseorang yang terlalu sering mengunggah hal-hal ke media sosial / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Media sosial sering dianggap sebagai jendela kehidupan seseorang. Kita melihat foto liburan, pencapaian, hubungan yang terlihat sempurna, tubuh yang ideal, dan kalimat-kalimat penuh motivasi. Namun, menurut psikologi, apa yang seseorang tampilkan di depan publik tidak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya.



Manusia memiliki kecenderungan untuk mengatur bagaimana mereka dilihat orang lain. Dalam psikologi sosial, hal ini sering dikaitkan dengan self-presentation atau usaha seseorang membentuk citra tertentu di mata orang lain. Media sosial menjadi tempat di mana seseorang bisa memilih bagian hidup yang ingin diperlihatkan dan menyembunyikan bagian yang menyakitkan.



Tentu saja, tidak semua unggahan berikut berarti seseorang sedang menderita. Seseorang bisa benar-benar bahagia, percaya diri, atau menikmati hidupnya. Namun, pola tertentu kadang muncul pada orang yang sedang menghadapi tekanan, kesepian, kehilangan, atau masalah emosional.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/6), terdapat 9 hal yang sering diunggah orang ketika mereka sebenarnya sedang mengalami masa sulit.



1. Terlalu Sering Mengunggah Betapa Bahagianya Mereka



Salah satu pola yang sering terlihat adalah seseorang yang terus-menerus membuktikan bahwa hidupnya sangat baik.



Contohnya:



“Aku nggak pernah sebahagia ini.”

“Hidupku sekarang jauh lebih indah.”

“Aku benar-benar menikmati hidup.”

“Tidak ada yang bisa menghentikanku.”



Sekali atau dua kali tentu normal. Namun, ketika seseorang merasa perlu terus meyakinkan orang lain tentang kebahagiaannya, hal itu bisa menjadi bentuk kompensasi psikologis.



Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin sedang mencoba meyakinkan bukan hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri.



Ada fenomena psikologis di mana manusia cenderung menampilkan versi diri yang ideal ketika realitasnya terasa tidak sesuai harapan. Media sosial menjadi panggung untuk menciptakan narasi bahwa semuanya baik-baik saja.



Kadang kalimat “aku bahagia” yang paling keras justru muncul ketika seseorang sedang berusaha menutupi rasa kosong.



2. Unggahan Motivasi yang Sangat Intens



Orang yang sedang terluka sering mengunggah banyak kalimat tentang:



bangkit dari keterpurukan,

tidak membutuhkan siapa pun,

menjadi lebih kuat,

meninggalkan masa lalu,

membuktikan diri kepada orang lain.



Misalnya:



“Aku belajar bahwa aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri.”



atau:



“Suatu hari mereka akan melihat siapa yang mereka sia-siakan.”



Kalimat seperti ini tidak selalu buruk. Banyak orang memang menggunakan kata-kata motivasi untuk membangun diri.



Namun secara psikologis, terkadang seseorang menggunakan motivasi sebagai cara menghadapi rasa sakit yang belum selesai. Mereka sedang melakukan emotional coping, yaitu mencari cara untuk mengelola emosi yang berat.



Masalahnya, jika motivasi hanya digunakan untuk menutupi luka tanpa menghadapi penyebabnya, rasa sakit itu bisa tetap ada di balik layar.



3. Foto Bahagia Berlebihan Setelah Putus atau Mengalami Konflik



Salah satu pola yang sering muncul setelah seseorang mengalami kehilangan adalah munculnya unggahan yang terlihat sangat bahagia.



Misalnya:



foto tertawa bersama teman,

perjalanan mendadak,

perubahan penampilan ekstrem,

unggahan “aku baik-baik saja”.



Tidak berarti semua itu palsu. Banyak orang memang mencoba bangkit.



Namun, dalam psikologi ada konsep reaction formation, yaitu ketika seseorang menunjukkan emosi yang berlawanan dengan perasaan sebenarnya sebagai mekanisme perlindungan.



Seseorang yang merasa sangat sedih mungkin menunjukkan:



“Aku tidak peduli.”



Seseorang yang merasa kehilangan mungkin menunjukkan:



“Aku jauh lebih bahagia sekarang.”



Ini bisa menjadi cara pikiran melindungi diri dari rasa sakit.



4. Mengunggah Pencapaian Secara Berlebihan



Prestasi adalah hal yang wajar dibagikan. Mendapat pekerjaan baru, lulus sekolah, mencapai target, atau mendapatkan penghargaan memang layak dirayakan.



Namun, terkadang seseorang menggunakan pencapaian sebagai cara mencari validasi.



Misalnya:



terus membandingkan diri dengan orang lain,

sering menunjukkan status,

ingin terlihat selalu menang,

merasa harus membuktikan nilai dirinya.



Dalam psikologi, kebutuhan akan validasi eksternal bisa muncul ketika seseorang belum merasa cukup berharga dari dalam dirinya sendiri.



Ada perbedaan antara:



“Aku bangga dengan pencapaianku.”



dan:



“Aku harus menunjukkan pencapaianku supaya orang lain menganggap aku berhasil.”



Yang kedua sering berkaitan dengan rasa tidak aman.



5. Unggahan Tentang “Tidak Membutuhkan Siapa Pun”



Kalimat seperti:



“Aku sudah terbiasa sendiri.”

“Aku tidak butuh siapa-siapa.”

“Sendiri lebih baik.”

“Manusia hanya mengecewakan.”



Sering terlihat sebagai tanda kekuatan.



Namun, terkadang itu adalah bentuk perlindungan diri setelah mengalami kekecewaan.



Seseorang yang terluka bisa membangun tembok emosional agar tidak mengalami sakit yang sama lagi.



Dalam psikologi hubungan, pengalaman negatif dapat membuat seseorang mengembangkan keyakinan bahwa kedekatan dengan orang lain selalu berbahaya.



Padahal di balik kalimat “aku tidak butuh siapa-siapa”, bisa saja ada kebutuhan yang sangat manusiawi:



ingin dipahami, dihargai, dan ditemani.



6. Terlalu Sering Mengunggah Tentang Orang yang Menyakiti Mereka



Ada orang yang berkata sudah move on, tetapi media sosialnya terus membahas:



mantan pasangan,

orang yang mengecewakan,

pengkhianatan,

masa lalu.



Contohnya:



“Terima kasih sudah menghancurkanku, sekarang aku lebih kuat.”



Atau:



“Aku akhirnya sadar siapa yang benar-benar tulus.”



Meskipun terlihat seperti sudah selesai, seringnya topik yang terus muncul menunjukkan bahwa pengalaman tersebut masih memiliki muatan emosional.



Dalam psikologi, perhatian yang terus kembali pada suatu kejadian bisa menjadi tanda bahwa otak masih mencoba memproses pengalaman tersebut.



Kadang seseorang bukan sedang berbicara tentang orang lain.



Mereka sebenarnya sedang berbicara tentang luka mereka sendiri.



7. Selfie Berlebihan untuk Mendapatkan Respons



Selfie bukan sesuatu yang negatif. Banyak orang mengunggah foto diri sebagai bentuk ekspresi diri.



Namun, jika seseorang sangat bergantung pada:



jumlah like,

komentar,

pujian,

perhatian dari orang lain,



hal itu bisa menunjukkan kebutuhan akan penguatan eksternal.



Manusia secara alami membutuhkan penerimaan sosial. Kita ingin merasa dilihat dan dihargai.



Tetapi jika harga diri sepenuhnya bergantung pada respons orang lain, seseorang bisa menjadi lebih rentan mengalami:



kecemasan,

rasa tidak cukup,

perbandingan sosial,

perubahan mood berdasarkan respons publik.



Media sosial kemudian bukan lagi tempat berbagi, tetapi menjadi alat untuk mengukur nilai diri.



8. Lelucon Tentang Kesedihan atau Kehidupan yang Berat



Banyak orang menggunakan humor untuk menghadapi masalah.



Contohnya:



bercanda tentang kesepian,

membuat meme tentang depresi,

bercanda tentang kegagalan,

mengatakan “aku baik-baik saja” dengan nada bercanda.



Humor bisa menjadi mekanisme pertahanan yang sehat. Banyak orang mampu melewati masa sulit dengan tertawa.



Namun, kadang humor juga menjadi cara seseorang menyampaikan rasa sakit tanpa harus mengakuinya secara langsung.



Kalimat seperti:



“Aku bercanda kok.”



bisa menjadi pelindung ketika seseorang sebenarnya takut mengatakan:



“Aku sedang tidak baik-baik saja.”



9. Menghilang dari Media Sosial Secara Tiba-Tiba



Tidak semua orang yang menghilang sedang mengalami masalah. Ada orang yang memang ingin istirahat dari dunia digital.



Namun, perubahan perilaku yang drastis kadang menarik perhatian:



berhenti mengunggah padahal biasanya aktif,

tidak membalas pesan,

kehilangan minat berbagi,

menjauh dari interaksi sosial.



Dalam psikologi, perubahan pola perilaku bisa menjadi tanda seseorang sedang menghadapi tekanan.



Kadang orang yang paling membutuhkan bantuan justru bukan yang paling banyak bercerita.



Ada orang yang memilih diam karena merasa:



tidak ingin merepotkan,

tidak tahu cara menjelaskan,

takut dianggap lemah,

merasa tidak ada yang memahami.

Kesimpulan: Media Sosial Tidak Selalu Menunjukkan Realita



Apa yang seseorang unggah bukan selalu kebohongan. Banyak orang memang membagikan momen bahagia yang nyata.



Namun, manusia adalah makhluk kompleks. Seseorang bisa tertawa dan tetap merasa sedih. Seseorang bisa terlihat sukses dan tetap merasa kosong. Seseorang bisa terlihat kuat dan sebenarnya sedang berjuang.



Media sosial sering memperlihatkan hasil akhir, bukan proses emosional di belakangnya.



Karena itu, penting untuk tidak cepat menghakimi orang berdasarkan apa yang mereka tampilkan. Di balik sebuah foto bahagia, kalimat motivasi, atau senyuman di layar, mungkin ada cerita yang tidak terlihat.



Dan terkadang, hal paling berharga yang bisa diberikan seseorang bukan komentar atau like, tetapi perhatian sederhana:



“Bagaimana kabarmu sebenarnya?”