Orang dengan Keterampilan Sosial yang Buruk Sering Menggunakan 8 Frasa Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki keterampilan sosial yang buruk / foto: Magnific/freepik

JawaPos.com - Keterampilan sosial adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, memahami orang lain, membangun hubungan, serta menyesuaikan perilaku dalam berbagai situasi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini terlihat dari cara seseorang berbicara, mendengarkan, merespons emosi orang lain, dan menyampaikan pendapat tanpa merusak hubungan.

Menurut psikologi, seseorang dengan keterampilan sosial yang kurang baik tidak selalu berarti orang tersebut tidak peduli, kasar, atau memiliki niat buruk. Banyak faktor yang dapat memengaruhi kemampuan sosial seseorang, seperti pengalaman masa kecil, lingkungan, rasa percaya diri, kecemasan sosial, kurangnya latihan komunikasi, atau kebiasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun.



Salah satu cara psikolog memahami pola komunikasi seseorang adalah dengan memperhatikan bahasa yang sering digunakan. Beberapa frasa tertentu dapat menunjukkan kurangnya kesadaran sosial, kesulitan memahami perspektif orang lain, atau cara berkomunikasi yang kurang efektif.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/7), terdapat 8 frasa yang sering muncul pada orang dengan keterampilan sosial yang buruk dan alasan psikologis di baliknya.



1. “Aku cuma jujur kok.”



Kejujuran memang merupakan nilai yang penting dalam hubungan sosial. Namun, dalam psikologi komunikasi, kejujuran tanpa mempertimbangkan perasaan, waktu, dan cara penyampaian dapat menjadi bentuk komunikasi yang kurang empatik.



Orang yang sering menggunakan kalimat “Aku cuma jujur kok” setelah mengatakan sesuatu yang menyakitkan mungkin tidak menyadari bahwa komunikasi bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut diterima oleh orang lain.



Seseorang dengan keterampilan sosial yang baik biasanya memahami bahwa ada perbedaan antara bersikap jujur dan mengatakan sesuatu tanpa memperhatikan dampaknya.



Contohnya:



“Aku cuma jujur, kamu memang terlihat buruk hari ini.”



Berbeda dengan:



“Aku ingin memberi pendapat, tapi aku tidak yakin apakah kamu ingin mendengarnya.”



Perbedaannya terletak pada kemampuan membaca situasi dan menghargai perasaan orang lain.



2. “Kamu terlalu sensitif.”



Frasa ini sering digunakan ketika seseorang merasa tidak ingin bertanggung jawab atas dampak perkataannya.



Dalam psikologi, respons seperti ini dapat menunjukkan kurangnya validasi emosional. Ketika seseorang menyampaikan bahwa dirinya merasa tersinggung atau tidak nyaman, respons yang sehat biasanya melibatkan usaha memahami perasaan tersebut.



Misalnya:



“Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi aku mengerti kenapa kamu merasa begitu.”



Sementara mengatakan “Kamu terlalu sensitif” dapat membuat orang lain merasa emosinya dianggap tidak penting.



Keterampilan sosial yang baik melibatkan kemampuan menerima bahwa dua orang dapat memiliki pengalaman emosional yang berbeda terhadap situasi yang sama.



3. “Aku memang seperti ini.”



Kalimat ini sering digunakan sebagai alasan untuk mempertahankan kebiasaan tertentu yang mungkin berdampak buruk pada hubungan.



Dalam psikologi perilaku, pola pikir seperti ini dapat menunjukkan kurangnya fleksibilitas diri. Kepribadian memang memiliki karakteristik yang stabil, tetapi kemampuan sosial dapat dipelajari dan dikembangkan.



Contohnya, seseorang mungkin berkata:



“Aku memang orangnya kasar, jadi maklumi saja.”



Padahal komunikasi yang lebih sehat membutuhkan kesadaran bahwa perilaku dapat diperbaiki.



Orang dengan keterampilan sosial baik biasanya memiliki pola pikir:



“Aku memang punya sifat tertentu, tapi aku tetap bisa belajar berkomunikasi lebih baik.”



4. “Terserah.”



Kata “terserah” tidak selalu berarti buruk. Dalam beberapa situasi, seseorang memang benar-benar tidak memiliki preferensi.



Namun, jika digunakan terus-menerus dengan nada menghindar atau pasif-agresif, frasa ini dapat menjadi tanda kesulitan dalam mengekspresikan kebutuhan atau perasaan.



Dalam hubungan sosial, komunikasi yang jelas membantu orang lain memahami kita.



Misalnya:



“Terserah kamu, aku ikut saja.”



Bisa terdengar berbeda jika sebenarnya seseorang merasa kecewa tetapi tidak mau mengatakannya.



Orang dengan keterampilan sosial yang baik biasanya belajar menyampaikan pendapat secara terbuka:



“Aku sebenarnya lebih suka pilihan pertama, tapi aku bisa menyesuaikan.”



5. “Kamu selalu…” atau “Kamu tidak pernah…”



Menurut psikologi komunikasi, penggunaan kata-kata absolut seperti “selalu” dan “tidak pernah” sering memicu konflik karena terdengar seperti serangan terhadap karakter seseorang.



Contoh:



“Kamu selalu egois.”



“Kamu tidak pernah mendengarkan aku.”



Masalah dari kalimat seperti ini adalah fokusnya berpindah dari perilaku tertentu menjadi penilaian terhadap seluruh diri seseorang.



Komunikasi yang lebih efektif biasanya menggunakan kalimat yang menjelaskan pengalaman pribadi:



“Aku merasa tidak didengarkan ketika pendapatku tidak ditanggapi.”



Ini membantu menyelesaikan masalah tanpa membuat orang lain merasa diserang.



6. “Aku tidak peduli.”



Pada beberapa orang, kalimat ini digunakan sebagai cara melindungi diri ketika mereka merasa tidak nyaman dengan emosi atau konflik.



Namun, dalam interaksi sosial, terlalu sering menunjukkan ketidakpedulian dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai.



Psikologi menunjukkan bahwa hubungan yang sehat membutuhkan adanya empati, yaitu kemampuan memahami keadaan emosional orang lain.



Bahkan ketika seseorang tidak setuju, mereka tetap dapat menunjukkan kepedulian:



“Aku memahami kenapa hal itu penting bagimu, walaupun aku punya pandangan berbeda.”



7. “Bercanda saja, jangan serius.”



Humor adalah bagian penting dari hubungan sosial. Namun, humor yang digunakan untuk menutupi komentar yang menyakitkan dapat menjadi masalah.



Jika seseorang mengatakan sesuatu yang menyinggung lalu langsung berlindung di balik kalimat “cuma bercanda”, hal itu dapat menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap batasan sosial.



Orang dengan keterampilan sosial baik biasanya mampu membaca reaksi orang lain.



Jika candaan membuat seseorang tidak nyaman, mereka dapat berkata:



“Maaf, aku tidak bermaksud membuatmu tidak nyaman.”



Kemampuan meminta maaf dan memperbaiki situasi adalah bagian dari kecerdasan sosial.



8. “Aku tidak perlu menjelaskan apa pun.”



Setiap orang memang memiliki hak atas privasi dan batasan pribadi. Namun, dalam hubungan tertentu, menolak menjelaskan sesuatu secara terus-menerus dapat menghambat komunikasi.



Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara menjaga batas pribadi dan memberikan ruang bagi orang lain untuk memahami kita.



Seseorang dengan keterampilan sosial yang baik memahami bahwa menjelaskan bukan berarti harus membenarkan diri, tetapi membantu membangun pemahaman bersama.



Contohnya:



“Aku belum siap membicarakan hal itu sekarang, tapi nanti aku akan menjelaskannya.”



Kalimat seperti ini menunjukkan batasan sekaligus menghargai hubungan.



Kesimpulan



Keterampilan sosial bukanlah sesuatu yang sepenuhnya bawaan sejak lahir. Kemampuan ini dapat berkembang melalui latihan, pengalaman, dan kesadaran diri.



Menggunakan salah satu dari frasa di atas tidak otomatis berarti seseorang memiliki keterampilan sosial yang buruk. Konteks, nada bicara, dan pola perilaku secara keseluruhan jauh lebih penting daripada satu kalimat tertentu.



Namun, jika seseorang sering menggunakan pola komunikasi yang mengabaikan perasaan orang lain, sulit menerima kritik, atau menolak memahami sudut pandang berbeda, hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa kemampuan sosialnya perlu dikembangkan.



Komunikasi yang sehat bukan hanya tentang berbicara dengan benar, tetapi juga tentang membuat orang lain merasa didengar, dihargai, dan dipahami.