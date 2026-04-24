Tips Jadi Orang yang Tenang: 6 Kebiasaan Langka Agar Tidak Mudah Panik Saat Menghadapi Kegagalan

JawaPos.com – Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan atau perubahan rencana secara mendadak.

Ini karena tidak semua hal dalam hidup selalu berjalan mulus seperti apa yang kita inginkan dan kita rencanakan.

Perubahan sering terjadi, entah karena jadwal yang berantakan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

Selain itu, banyak kondisi yang membuat seseorang sulit berkembang karena lingkungan yang tidak mendukung atau situasi yang sulit.

Kondisi yang penuh kegagalan dan ketidakpastian ini seringkali memunculkan emosi negatif dan kecemasan hingga berujung pada rasa putus asa.

Oleh karena itu, perlu menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menghadapi perubahan hidup dan kegagalan secara mendadak.

Dengan menjadi pribadi yang tenang, kita dapat membuat segala perubahan dan kegagalan seperti batu loncatan menuju kesuksesan.

Dilansir dari Your Tango, ada enam kebiasaan langka yang hanya dimiliki oleh orang yang tenang dan tidak mudah panik ketika ada perubahan rencana atau kegagalan.

1. Pahami Perasaan, Jangan Memendam