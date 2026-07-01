Jika Anda Tidak Bisa Tidur Tanpa Suara Bising, Kemungkinan Anda Memiliki 8 Kualitas Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak bisa tidur tanpa suara bising./Magnific/freepik
JawaPos.com - Di era modern, semakin banyak orang yang mengandalkan suara bising putih atau white noise untuk mendapatkan tidur yang nyenyak.
Mulai dari suara kipas angin, hujan, ombak, hingga aplikasi khusus yang memutar frekuensi suara konstan, semuanya menjadi teman setia menjelang waktu tidur.
Bagi sebagian orang, tidur dalam keheningan justru terasa tidak nyaman. Mereka baru bisa benar-benar rileks ketika ada suara latar yang stabil dan konsisten. Fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi juga dapat memberikan gambaran menarik mengenai cara kerja pikiran dan sistem saraf seseorang.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), dalam psikologi, preferensi terhadap white noise sering dikaitkan dengan bagaimana seseorang memproses rangsangan dari lingkungan, mengelola stres, dan membangun rasa aman.
Walaupun belum ada penelitian yang menyatakan bahwa semua pengguna white noise memiliki kepribadian tertentu, beberapa karakteristik berikut cukup sering ditemukan.
1. Anda Memiliki Sensitivitas Tinggi terhadap Lingkungan
Salah satu alasan paling umum seseorang membutuhkan white noise adalah karena ia sangat peka terhadap suara di sekitarnya.
Bunyi pintu ditutup, kendaraan yang lewat, anjing menggonggong, atau bahkan suara tetesan air dapat dengan mudah mengganggu proses tidur. Orang dengan sensitivitas sensorik yang lebih tinggi cenderung memprohatikan perubahan kecil di lingkungan yang mungkin diabaikan oleh orang lain.
White noise membantu "menutupi" suara-suara tersebut sehingga otak tidak perlu terus-menerus bereaksi terhadap gangguan kecil.
2. Otak Anda Sulit Berhenti Berpikir
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