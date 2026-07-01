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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 2 Juli 2026 | 05.59 WIB

8 Hal Tidak Akan Pernah Ditoleransi oleh Orang yang Memiliki Harga Diri, Bahkan dari Orang yang Mereka Cintai Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi./Magnific/user25451090 - Image

seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi./Magnific/user25451090

JawaPos.com - Mencintai seseorang bukan berarti harus menerima semua perlakuan yang diberikan kepada kita. Dalam hubungan yang sehat, cinta berjalan beriringan dengan rasa hormat, kepercayaan, dan batasan yang jelas.

Sayangnya, masih banyak orang yang menganggap bahwa mempertahankan hubungan berarti harus terus mengalah, memaafkan tanpa batas, atau membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena.

Padahal, menurut psikologi, orang yang memiliki harga diri (self-esteem) yang sehat memahami bahwa mencintai orang lain tidak boleh mengorbankan penghargaan terhadap diri sendiri. Mereka tahu kapan harus memaafkan, tetapi juga tahu kapan harus berkata "cukup."

Memiliki harga diri bukan berarti keras kepala atau egois. Justru sebaliknya, orang dengan self-esteem yang sehat cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil karena mereka mampu menetapkan batasan (boundaries) yang jelas.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), terdapat delapan hal yang tidak akan pernah ditoleransi oleh orang yang benar-benar memiliki harga diri, bahkan jika perlakuan tersebut datang dari orang yang paling mereka cintai.

1. Tidak Menghormati Batasan Pribadi

Setiap orang memiliki batasan yang berbeda, baik secara emosional, fisik, maupun mental. Dalam psikologi, batasan pribadi merupakan fondasi hubungan yang sehat.

Orang yang memiliki harga diri tidak akan membiarkan pasangannya terus-menerus melanggar privasi, mengontrol hidupnya, membaca pesan tanpa izin, atau memaksakan kehendak atas nama cinta.

Mereka memahami bahwa seseorang yang benar-benar mencintai akan menghormati ruang pribadi, bukan menganggapnya sebagai ancaman.

Ketika batasan terus diabaikan, hubungan perlahan berubah menjadi hubungan yang tidak sehat dan penuh kontrol.

Editor: Hanny Suwindari
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