Menurut Psikologi, Anda Akan Kehilangan Harga Diri Ketika Menolerir 6 Perilaku Ini dari Orang Lain

seseorang yang terlalu banyak menolerir orang lain./Freepik/Drazen Zigic
JawaPos.com - Ada satu momen sunyi yang sering tidak kita sadari: saat kita mulai merasa lelah secara emosional, tetapi tetap bertahan.
Bukan karena cinta, bukan karena tanggung jawab, melainkan karena kita takut kehilangan penerimaan. Di titik inilah psikologi melihat sebuah sinyal penting—harga diri yang perlahan terkikis.
Harga diri bukan tentang kesombongan atau merasa lebih unggul dari orang lain. Dalam psikologi, harga diri adalah cara kita menilai nilai diri sendiri: apakah kita merasa pantas dihormati, didengarkan, dan diperlakukan dengan layak.
Ketika harga diri sehat, batasan pun jelas. Namun saat ia melemah, batas itu kabur, dan kita mulai menolerir hal-hal yang seharusnya tidak perlu ditoleransi.
Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang, menurut perspektif psikologi, sering menjadi tanda bahwa seseorang sedang kehilangan harga diri—terutama jika perilaku ini dibiarkan berulang kali.
1. Terus-Menerus Diremehkan, Tapi Anda Memilih Diam
Diremehkan tidak selalu berupa hinaan kasar. Kadang ia hadir dalam bentuk candaan yang menusuk, komentar sinis tentang pilihan hidup Anda, atau ekspresi meragukan setiap keputusan yang Anda buat.
Secara psikologis, ketika seseorang terus menerima perlakuan meremehkan tanpa perlawanan, ada keyakinan bawah sadar yang bekerja: “Mungkin mereka benar, aku memang tidak sepenting itu.” Diam yang berulang bukan lagi tanda kedewasaan, melainkan bentuk penyangkalan terhadap nilai diri sendiri.
Harga diri yang sehat membuat seseorang mampu berkata, setidaknya dalam hati: “Aku pantas dihormati.”
2. Batasan Anda Dilanggar, Tapi Anda Merasa Bersalah Saat Menolak
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