Sering Parkir di Tempat yang Sama di Supermarket? Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Mengejutkan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang parkir di tempat yang sama./Magnific/freepik
JawaPos.com - Pernahkah Anda menyadari bahwa setiap kali berbelanja ke supermarket, Anda hampir selalu memilih tempat parkir yang sama?
Mungkin dekat pintu masuk, di sudut tertentu, atau bahkan di baris paling belakang yang menurut Anda lebih aman. Kebiasaan ini terlihat sederhana, bahkan sepele.
Namun, psikologi menunjukkan bahwa pola-pola kecil dalam kehidupan sehari-hari sering kali mencerminkan cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, hingga memandang dunia.
Tentu saja, pilihan tempat parkir tidak bisa dijadikan alat diagnosis kepribadian. Banyak faktor praktis yang memengaruhinya, seperti kondisi cuaca, kepadatan parkiran, atau ukuran kendaraan.
Namun, jika seseorang secara konsisten memilih lokasi yang sama meskipun tersedia banyak pilihan lain, kebiasaan tersebut dapat memberikan gambaran menarik tentang kecenderungan psikologisnya.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), terdapat tujuh ciri yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang selalu parkir di tempat yang sama.
1. Menyukai Rutinitas dan Konsistensi
Salah satu karakteristik paling umum adalah kecenderungan menciptakan rutinitas. Otak manusia sebenarnya menyukai pola yang dapat diprediksi karena membantu menghemat energi mental. Ketika kita tidak perlu memikirkan keputusan kecil berulang kali, pikiran dapat difokuskan pada hal-hal yang lebih penting.
Itulah sebabnya banyak orang memiliki meja favorit di kantor, memilih kursi yang sama saat rapat, atau memesan menu yang sama di restoran.
Jika Anda selalu parkir di lokasi yang sama, bisa jadi Anda termasuk orang yang merasa nyaman dengan konsistensi. Rutinitas memberikan rasa aman sekaligus mengurangi stres akibat harus mengambil keputusan baru setiap saat.
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