Kerap Parkir di Tempat yang Sama di Supermarket? Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Menarik Ini Menurut Psikologi

seseorang yang parkir di tempat yang sama./Magnific/rawpixel.com
JawaPos.com - Pernahkah Anda menyadari bahwa Anda selalu memarkir mobil di spot yang sama setiap kali pergi ke supermarket? Bahkan ketika tempat lain kosong, Anda tetap memilih posisi yang sudah “biasa” itu.
Sekilas ini tampak seperti kebiasaan kecil tanpa makna. Namun dalam psikologi perilaku, kebiasaan semacam ini sering dianggap sebagai bagian dari pola kognitif yang lebih dalam tentang cara seseorang mengelola rasa aman, kontrol, dan efisiensi dalam hidup sehari-hari.
Tentu saja, ini bukan tes kepribadian yang absolut. Tetapi kebiasaan kecil sering mencerminkan kecenderungan psikologis tertentu.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (10/5), terdapat 7 ciri yang mungkin berkaitan dengan kebiasaan tersebut.
1. Anda menyukai prediktabilitas dan keteraturan
Orang yang cenderung selalu parkir di tempat yang sama biasanya merasa lebih nyaman dengan hal-hal yang bisa diprediksi.
Dalam psikologi, ini berkaitan dengan kebutuhan akan cognitive closure—keinginan untuk mengurangi ketidakpastian. Dengan memilih tempat parkir yang sama, Anda mengurangi satu variabel kecil dalam hari Anda, sehingga hidup terasa lebih “terkendali”.
2. Anda cenderung menghemat energi pengambilan keputusan
Setiap hari, manusia membuat ratusan keputusan kecil. Tanpa disadari, otak kita mencoba menghemat energi untuk hal-hal penting.
Kebiasaan seperti selalu parkir di tempat yang sama adalah bentuk decision automation. Anda tidak perlu berpikir lagi: “Parkir di mana ya?” karena otak sudah menetapkan pola tetap. Ini mirip dengan orang yang selalu memakai rute jalan yang sama meskipun ada alternatif lain.
