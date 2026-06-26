Menurut Psikologi, Orang yang Kerap Mengutamakan Orang Lain Sering Kali Tumbuh dengan 7 Keyakinan Ini

JawaPos.com - Ada orang-orang yang secara alami selalu mendahulukan kebutuhan orang lain. Mereka mudah berkata “tidak apa-apa” meski sebenarnya terluka, cepat membantu meski diri sendiri kelelahan, dan sering menekan keinginan pribadi demi menjaga perasaan orang lain.

Di mata banyak orang, mereka terlihat baik, pengertian, dan penuh empati. Namun menurut psikologi, pola ini sering kali tidak muncul begitu saja.

Sering kali, kebiasaan mengutamakan orang lain berakar dari keyakinan-keyakinan mendalam yang terbentuk sejak kecil—melalui pola asuh, pengalaman emosional, atau lingkungan yang menuntut mereka untuk “menjadi kuat” atau “tidak merepotkan”.

Keyakinan ini bekerja di bawah sadar dan memengaruhi cara seseorang memandang diri sendiri serta hubungannya dengan orang lain.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh keyakinan yang umum dimiliki oleh orang-orang yang selalu mengutamakan orang lain, menurut perspektif psikologi.



1. “Nilai diriku ditentukan oleh seberapa bergunanya aku bagi orang lain”

Banyak people pleaser tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka hanya layak dicintai jika mereka berguna. Mereka belajar—secara langsung atau tidak—bahwa perhatian, pujian, atau kasih sayang datang ketika mereka membantu, mengalah, atau berprestasi demi orang lain.

Akibatnya, mereka merasa bersalah saat tidak bisa membantu, dan merasa tidak berharga ketika tidak dibutuhkan. Psikologi menyebut ini sebagai conditional self-worth, yaitu harga diri yang bergantung pada penerimaan eksternal, bukan pada nilai diri yang stabil.



2. “Jika aku mengecewakan orang lain, aku akan ditinggalkan”

Keyakinan ini sering muncul dari pengalaman penolakan emosional di masa lalu. Bisa jadi mereka pernah dimarahi, diabaikan, atau “dihukum secara emosional” ketika menolak atau berbeda pendapat.

Sebagai mekanisme bertahan hidup, mereka belajar untuk selalu menyenangkan orang lain. Konflik menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, karena di alam bawah sadar, konflik disamakan dengan kehilangan hubungan.



3. “Kebutuhan orang lain lebih penting daripada kebutuhanku”

Orang-orang ini sering kali sangat peka terhadap emosi orang lain, tetapi sangat terputus dari emosinya sendiri. Mereka tahu kapan orang lain sedih, marah, atau tidak nyaman—namun kesulitan menjawab pertanyaan sederhana seperti, “Aku sebenarnya mau apa?”

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan self-neglect, yaitu kebiasaan mengabaikan kebutuhan diri sendiri karena sejak awal tidak diajarkan bahwa kebutuhan pribadi itu valid dan layak diperjuangkan.



4. “Mengatakan ‘tidak’ adalah sikap egois”



Bagi mereka, menolak permintaan orang lain terasa seperti tindakan yang salah secara moral. Padahal secara sehat, batasan (boundaries) adalah fondasi hubungan yang baik.

Keyakinan ini sering tertanam karena mereka dibesarkan dalam lingkungan yang mengagungkan pengorbanan diri berlebihan atau memberi label negatif pada orang yang tegas. Akibatnya, mereka lebih memilih kelelahan daripada dicap “jahat” atau “tidak peduli”.



5. “Perasaanku tidak sepenting perasaan orang lain”

Banyak orang yang selalu mengutamakan orang lain terbiasa mengecilkan emosinya sendiri. Saat sedih, mereka berkata, “Ah, orang lain lebih menderita.” Saat marah, mereka berpikir, “Aku tidak berhak marah.”

Dalam jangka panjang, penekanan emosi ini bisa berujung pada kelelahan emosional, kecemasan, bahkan depresi. Psikologi menekankan bahwa semua emosi memiliki fungsi, dan menekan emosi terus-menerus bukanlah tanda kedewasaan, melainkan tanda luka yang belum disadari.



6. “Aku harus kuat dan tidak boleh merepotkan siapa pun”