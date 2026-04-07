Kenali 5 Tanda Anda Merasa Sedih yang Tidak Biasa Hingga Bisa Mengalami Depresi dan Stres Berat

JawaPos.com – Semua orang pasti pernah merasa sedih entah karena kegagalan, putus cinta, atau ditinggalkan orang terdekat.

Dan ketika suasana hati sedang buruk, seseorang cenderung lebih mudah tersinggung daripada biasanya.

Namun jika ada orang yang terus-menerus merasa sedih bahkan tanpa alasan yang jelas itu bisa menjadi tanda bahaya.

Jangan abaikan jika kita terus merasa sedih dan menganggapnya akan membaik di hari esok karena kesibukan.

Ini karena ada beberapa perasaan sedih yang tidak akan hilang, dan justru menyebabkan depresi jika tidak ditangani.

Dengan memahami perbedaan antara rasa sedih sementara dan frustasi berat, kita dapat lebih cepat mendapatkan bantuan sebelum terlambat.

Dilansir dari Your Tango, ada lima tanda bahwa rasa sedih yang kita alami mungkin merupakan sinyal masalah yang lebih serius untuk ditangani.

1. Sedih Tanpa Alasan yang Jelas

Rasa sedih yang normal biasanya memiliki alasan tersendiri atau penyebab yang bisa dijelaskan.