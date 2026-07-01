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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 1 Juli 2026 | 21.30 WIB

Selain Punya Kebijaksanaan, Ini 9 Tanda Seseorang Memilik Kedalaman Emosional Menurut Psikologi

Ilustrasi, orang yang mampu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dan kebijaksanaan tak tertandingi. Magnific/ nikitabuida. - Image

Ilustrasi, orang yang mampu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dan kebijaksanaan tak tertandingi. Magnific/ nikitabuida.

JawaPos.com - Tidak semua orang yang memiliki kebijaksanaan dan kedalaman emosional menampakkannya secara mencolok.

Sebagian justru cenderung lebih banyak diam, mengamati, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam melalui sikap tenang serta tindakan sederhana.

Dalam kajian psikologi, kebijaksanaan dan kedalaman emosional merupakan kualitas yang sering kali tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki dampak besar dalam hubungan antarmanusia maupun proses pengambilan keputusan.

Mengutip dari geediting.com pada Rabu (1/7), terdapat sembilan tanda yang menunjukkan seseorang memiliki kebijaksanaan dan kedalaman emosional menurut perspektif psikologi.

1. Pengamat yang tajam

Orang bijak dengan kedalaman emosional tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan kecerdasannya. Mereka justru menjadi pengamat paling jeli dalam sebuah ruangan, tidak sekadar mendengar tetapi benar-benar menyimak setiap detail.

Kepekaan mereka mencakup bahasa tubuh, emosi yang tidak terucap, dan nuansa dalam setiap percakapan. Kemampuan mengamati ini memungkinkan mereka memahami situasi dan orang lain secara lebih mendalam.

2. Kualitas ucapan yang bermakna

Bagi mereka, berbicara bukanlah tentang kuantitas melainkan kualitas yang memiliki makna mendalam. Ketika mereka angkat bicara, kata-katanya selalu penuh pertimbangan dan mengandung wawasan yang membuat orang berhenti sejenak untuk merenungkannya.

Mereka tidak terburu-buru mengisi keheningan dengan obrolan kosong. Saat mereka berbicara, setiap kata yang terucap memiliki bobot dan tujuan yang jelas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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