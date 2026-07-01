Menurut Psikologi, Berikut 7 Kebiasaan Pagi Ini Merusak Produktivitas Bahkan Sebelum Hari Anda Dimulai

JawaPos.com - Pernah merasa baru beberapa jam bangun tidur tetapi energi sudah habis? Padahal pekerjaan belum banyak dilakukan.

Kondisi ini sering kali bukan disebabkan oleh beban kerja yang terlalu berat, melainkan oleh kebiasaan kecil yang dilakukan segera setelah bangun tidur.

Psikologi modern menunjukkan bahwa satu hingga dua jam pertama setelah bangun merupakan periode penting yang menentukan kualitas fokus, suasana hati, dan kemampuan mengambil keputusan sepanjang hari.

Cara kita memulai pagi dapat memengaruhi tingkat stres, motivasi, hingga produktivitas.

Sayangnya, banyak orang melakukan rutinitas yang tampak sepele, tetapi sebenarnya menguras sumber daya mental sejak awal hari.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kebiasaan pagi yang dapat merusak produktivitas bahkan sebelum hari benar-benar dimulai.

1. Langsung Mengecek Ponsel Begitu Bangun

Banyak orang menjadikan ponsel sebagai "alarm kedua". Setelah alarm dimatikan, tangan langsung membuka media sosial, email, atau aplikasi pesan.

Menurut psikologi kognitif, kebiasaan ini membuat otak langsung dibanjiri informasi sebelum sempat mengatur prioritas sendiri. Perhatian yang seharusnya masih segar langsung terpecah ke berbagai arah.