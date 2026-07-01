Menurut Psikologi, Berikut 7 Kebiasaan Pagi Ini Merusak Produktivitas Bahkan Sebelum Hari Anda Dimulai

Tanpa Disadari Merusak Fungsi Otak Sejak Bangun Tidur: Ahli Saraf Ini Mengungkap 7 Kebiasaan Pagi yang Terlihat Sepele Namun Diam-Diam Mengganggu Fokus, Emosi, dan Energi Sepanjang Hari (canva)
JawaPos.com - Pernah merasa baru beberapa jam bangun tidur tetapi energi sudah habis? Padahal pekerjaan belum banyak dilakukan.
Kondisi ini sering kali bukan disebabkan oleh beban kerja yang terlalu berat, melainkan oleh kebiasaan kecil yang dilakukan segera setelah bangun tidur.
Psikologi modern menunjukkan bahwa satu hingga dua jam pertama setelah bangun merupakan periode penting yang menentukan kualitas fokus, suasana hati, dan kemampuan mengambil keputusan sepanjang hari.
Cara kita memulai pagi dapat memengaruhi tingkat stres, motivasi, hingga produktivitas.
Sayangnya, banyak orang melakukan rutinitas yang tampak sepele, tetapi sebenarnya menguras sumber daya mental sejak awal hari.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kebiasaan pagi yang dapat merusak produktivitas bahkan sebelum hari benar-benar dimulai.
1. Langsung Mengecek Ponsel Begitu Bangun
Banyak orang menjadikan ponsel sebagai "alarm kedua". Setelah alarm dimatikan, tangan langsung membuka media sosial, email, atau aplikasi pesan.
Menurut psikologi kognitif, kebiasaan ini membuat otak langsung dibanjiri informasi sebelum sempat mengatur prioritas sendiri. Perhatian yang seharusnya masih segar langsung terpecah ke berbagai arah.
Akibatnya:
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas