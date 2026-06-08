Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 8 Juni 2026 | 21.39 WIB

6 Kebiasaan Pagi untuk Mengurangi Peradangan dan Perpanjang Umur, Yuk Lakukan!

Gambar utama - Image
ilustrasi orang yang minum. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kebiasaan pagi hari dapat memengaruhi suasana hati, produktivitas, hingga tingkat peradangan dalam tubuh.

Ini merupakan salah satu faktor kunci dalam perkembangan penyakit kronis.

Kebiasaan kecil yang konsisten terutama di pagi hari dapat bantu mengendalikan peradangan kronis diabetes, penyakit jantung, dan kanker tertentu.

Melansir eatingwell, berikut enam kebiasaan pagi sederhana untuk melawan peradangan sekaligus memperpanjang umur Anda.

1. Minum air putih

Tubuh kehilangan cairan selama tidur, jadi bangun tidur dengan sedikit dehidrasi adalah hal yang normal.

Minum segelas air putih di pagi hari adalah cara sederhana untuk mengembalikan keseimbangan cairan dan mendukung kesehatan secara keseluruhan.

Hidrasi yang tepat dikaitkan dengan umur panjang, pengurangan risiko penyakit kronis, dan kesejahteraan secara keseluruhan.

2. Pergerakan

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
5 Kebiasaan Nutrisi untuk Kulit Sehat dan Glowing yang Jarang Diketahui Orang - Image
Lifestyle

5 Kebiasaan Nutrisi untuk Kulit Sehat dan Glowing yang Jarang Diketahui Orang

Senin, 8 Juni 2026 | 18.48 WIB

5 Kebiasaan Sehat di Pagi Hari yang Dilakukan Sebelum Jam 7 untuk Tingkatkan Energi Sepanjang Hari - Image
Kepribadian

5 Kebiasaan Sehat di Pagi Hari yang Dilakukan Sebelum Jam 7 untuk Tingkatkan Energi Sepanjang Hari

Senin, 8 Juni 2026 | 18.12 WIB

5 Kebiasaan Pagi yang Harus Dihentikan karena Merusak Otak Menurut Psikologi dan Neurosains - Image
Kesehatan

5 Kebiasaan Pagi yang Harus Dihentikan karena Merusak Otak Menurut Psikologi dan Neurosains

Senin, 8 Juni 2026 | 17.31 WIB

Terpopuler

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik - Image
1

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

2

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

3

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

4

Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

7

Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia

8

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

9

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

10

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore