6 Kebiasaan Pagi untuk Mengurangi Peradangan dan Perpanjang Umur, Yuk Lakukan!

ilustrasi orang yang minum. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Kebiasaan pagi hari dapat memengaruhi suasana hati, produktivitas, hingga tingkat peradangan dalam tubuh.

Ini merupakan salah satu faktor kunci dalam perkembangan penyakit kronis.

Kebiasaan kecil yang konsisten terutama di pagi hari dapat bantu mengendalikan peradangan kronis diabetes, penyakit jantung, dan kanker tertentu.

Melansir eatingwell, berikut enam kebiasaan pagi sederhana untuk melawan peradangan sekaligus memperpanjang umur Anda.

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1. Minum air putih

Tubuh kehilangan cairan selama tidur, jadi bangun tidur dengan sedikit dehidrasi adalah hal yang normal.

Minum segelas air putih di pagi hari adalah cara sederhana untuk mengembalikan keseimbangan cairan dan mendukung kesehatan secara keseluruhan.

Hidrasi yang tepat dikaitkan dengan umur panjang, pengurangan risiko penyakit kronis, dan kesejahteraan secara keseluruhan.

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