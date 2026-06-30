9 Praktik Tempat Kerja yang Tidak Diterima Gen Z karena Budaya Toxic dan Mengabaikan Work-Life Balance

Praktik tempat kerja yang tidak diterima gen z karena budaya toxic dan mengabaikan work-life balance / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Gen Z secara terbuka menolak budaya kerja toksik yang selama ini diterima begitu saja oleh generasi sebelumnya tanpa banyak perlawanan.
Bagi generasi ini, work-life balance bukan sekadar keinginan tambahan melainkan kebutuhan mendasar yang harus dihormati oleh setiap tempat kerja.
Perubahan standar yang diperjuangkan Gen Z di tempat kerja sebenarnya bisa membawa manfaat nyata bagi seluruh generasi pekerja saat ini.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (30/6), berikut sembilan praktik tempat kerja yang dianggap sudah tidak bisa diterima lagi oleh Gen Z karena mencerminkan budaya yang merugikan kesehatan mental.
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1. Gaji yang kronis terlalu rendah
Banyak anak muda saat ini menghadapi utang pendidikan yang besar sekaligus gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Generasi sebelumnya sering meyakinkan mereka bahwa penderitaan finansial adalah lencana kehormatan menuju sukses, padahal itu justru membahayakan kesejahteraan mereka.
Gen Z menolak harapan untuk terus bekerja keras dengan senyum sementara mereka kesulitan membayar sewa tempat tinggal setiap bulannya.
2. Tekanan terus-menerus untuk menerima proyek baru
Gen Z merasa lelah dipaksa menerima beban kerja yang tidak realistis, terutama dari manajer yang hanya berfokus pada hasil akhir.
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