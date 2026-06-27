9 Hal yang Kamu Lakukan yang Membuat Semua Orang Mengira Kamu 10 Tahun Lebih Tua Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernah bertemu seseorang yang sebenarnya masih berusia 30-an, tetapi kesannya seperti sudah mendekati 50 tahun? Sebaliknya, ada juga orang yang usianya sudah tidak muda lagi, tetapi tetap terlihat segar, energik, dan menyenangkan untuk diajak berbicara.

Ternyata, persepsi usia tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik. Psikologi menjelaskan bahwa cara kita berbicara, bersikap, dan berinteraksi memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana orang lain menilai usia kita.

Tanpa disadari, beberapa kebiasaan sehari-hari justru membuat kita tampak jauh lebih tua daripada usia sebenarnya. Bukan karena keriput atau rambut beruban, melainkan karena bahasa tubuh, pola pikir, hingga cara kita merespons kehidupan.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (26/6), terdapat sembilan kebiasaan yang sering membuat seseorang terlihat seolah-olah 10 tahun lebih tua menurut sudut pandang psikologi.

1. Terlalu Sering Mengeluh Tentang Segala Hal

Mengeluh adalah hal yang wajar. Namun, ketika hampir setiap percakapan dipenuhi keluhan tentang pekerjaan, cuaca, ekonomi, kesehatan, atau perilaku orang lain, orang akan mulai mengasosiasikanmu dengan kelelahan hidup.

Dalam psikologi, emosi bersifat menular. Orang yang terus-menerus memancarkan energi negatif sering dipersepsikan sebagai seseorang yang sudah kehilangan antusiasme terhadap kehidupan.

Semakin sering seseorang mengatakan, "Dulu lebih enak," atau "Sekarang semuanya makin buruk," semakin kuat kesan bahwa ia sudah tua secara mental.

Orang yang terlihat awet muda biasanya masih mampu menemukan hal-hal kecil yang layak disyukuri dan dinikmati.

2. Menolak Semua Hal Baru

Apakah kamu langsung berkata, "Aku tidak mau belajar itu," setiap kali muncul aplikasi baru, teknologi baru, atau cara kerja baru?

Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap pengalaman baru (openness to experience) merupakan salah satu ciri individu yang tetap aktif secara mental.

Sebaliknya, ketika seseorang selalu menolak perubahan hanya karena terasa merepotkan, orang lain cenderung menganggapnya lebih tua dibanding usia sebenarnya.

Bukan berarti harus mengikuti semua tren. Namun, memiliki rasa ingin tahu menunjukkan bahwa pikiranmu masih berkembang.