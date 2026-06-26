8 Alasan Orang yang Membenci Panggilan Telepon Sebenarnya Lebih Cerdas secara Emosional Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang merasa kurang nyaman saat harus menerima atau melakukan panggilan telepon. Sebagian di antaranya bahkan cenderung menghindari komunikasi suara ini dan lebih memilih menggunakan pesan teks, chat, atau email. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini kian marak ditemui, terutama di kalangan generasi muda.

Dalam kajian psikologi modern, kebiasaan menghindari panggilan telepon tidak serta-merta menandakan seseorang "malas bersosialisasi". Pada banyak kasus, kondisi ini justru berkaitan erat dengan gaya komunikasi, cara otak memproses informasi sosial, serta preferensi dalam mengelola emosi.

Sejumlah penelitian dan observasi psikologis menunjukkan bahwa individu yang cenderung menghindari telepon sering kali memiliki kecerdasan emosional yang berkembang dengan baik pada aspek-aspek tertentu.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 alasan utama yang kerap dikaitkan dengan fenomena ini.

1. Lebih sadar terhadap batasan emosional (emotional boundaries)

Orang yang tidak suka telepon biasanya lebih peka terhadap batasan pribadi. Mereka merasa panggilan telepon bersifat “mengganggu ruang mental” karena datang secara tiba-tiba dan menuntut respons langsung.

Kesadaran ini menunjukkan kemampuan mengelola energi emosional: kapan harus tersedia untuk orang lain, dan kapan perlu waktu untuk diri sendiri.

2. Lebih suka memproses emosi sebelum merespons

Dalam percakapan telepon, kita dituntut untuk merespons secara spontan. Sementara orang yang menghindari telepon sering lebih nyaman dengan komunikasi tertulis karena memberi waktu untuk berpikir.