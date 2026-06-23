Jika Anda Masih Menyimpan Kalender Kertas di Rumah, Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang masih menyimpan kalender kertas di rumah / foto: Magnific/freepik
JawaPos.com - Di era ketika hampir semua jadwal tersimpan di ponsel, tablet, atau komputer, keberadaan kalender kertas mungkin terlihat seperti sesuatu yang kuno. Namun, banyak orang masih memilih menggantung kalender di dinding rumah, menyimpan kalender meja, atau bahkan mengoleksi kalender dari tahun-tahun sebelumnya.
Pilihan sederhana ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan, tetapi juga dapat mencerminkan karakter dan cara seseorang memandang dunia. Psikologi memang tidak menyatakan bahwa menyimpan kalender kertas secara otomatis menentukan kepribadian seseorang, tetapi sejumlah penelitian mengenai kebiasaan, memori, dan preferensi manusia menunjukkan adanya kecenderungan tertentu.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (22/6), jika Anda masih memiliki kalender kertas di rumah, mungkin beberapa dari tujuh ciri berikut ini ada dalam diri Anda.
1. Anda Menghargai Kenangan dan Memiliki Sifat Nostalgis
Kalender bukan sekadar alat untuk mengetahui tanggal. Bagi sebagian orang, kalender menjadi pengingat akan momen tertentu dalam hidup mereka. Ada kalender dengan gambar tempat favorit, hadiah dari orang terdekat, atau kalender yang menandai tahun-tahun penting dalam kehidupan.
Psikologi menyebut nostalgia sebagai emosi yang sehat. Mengenang masa lalu dapat memberikan rasa nyaman, memperkuat identitas diri, dan meningkatkan perasaan terhubung dengan pengalaman hidup.
Orang yang tetap menyimpan kalender lama biasanya bukan karena mereka tidak bisa beralih ke teknologi, melainkan karena mereka menghargai cerita dan makna di balik benda-benda sederhana.
2. Anda Menyukai Keteraturan dan Struktur
Kalender kertas memberikan gambaran visual yang jelas mengenai hari, minggu, dan bulan yang akan datang. Banyak orang merasa lebih mudah mengatur aktivitas ketika mereka dapat melihat jadwal secara langsung.
Menurut psikologi kepribadian, orang yang menyukai struktur cenderung memiliki tingkat conscientiousness atau kehati-hatian yang tinggi. Mereka biasanya:
Menyukai perencanaan.
Bertanggung jawab terhadap tugas.
Memiliki disiplin yang baik.
Berusaha menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Kalender kertas menjadi alat yang mendukung kebutuhan mereka akan keteraturan dan organisasi.
3. Anda Cenderung Lebih Fokus dan Tidak Mudah Terdistraksi
Ketika menggunakan kalender digital, seseorang sering kali tergoda membuka media sosial, pesan singkat, atau aplikasi lainnya. Sebaliknya, kalender fisik menawarkan pengalaman yang sederhana dan bebas gangguan.
Menulis jadwal secara manual juga membantu meningkatkan fokus. Aktivitas menulis dengan tangan melibatkan proses kognitif yang berbeda dibandingkan mengetik, sehingga informasi lebih mudah diingat.
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