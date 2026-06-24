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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 25 Juni 2026 | 03.28 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Suka Menyendiri Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Langka

seseorang yang suka menyendiri (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang suka menyendiri (Freepik/freepik)

JawaPos,com - Tidak semua orang nyaman dalam keramaian. 

Ada sebagian individu yang lebih memilih duduk sendiri, menyeruput secangkir kopi sambil menikmati pikirannya. 

Banyak orang salah paham dan menilai mereka introvert, penyendiri, atau bahkan “aneh.” 

Padahal, dari sudut pandang psikologi, mereka yang gemar menyendiri tidak selalu kesepian—justru sering kali memiliki kepribadian unik yang jarang dimiliki orang lain.

Ketika dunia bergerak cepat dan hingar-bingar menjadi standar sosial, para penikmat kesendirian justru menemukan ketenangan di dalam ruang batin mereka. 

Mereka bukan lari dari sosial, melainkan memilih koneksi yang tepat, waktu yang bermakna, dan energi yang terarah.

Dilansir dari Expert Editor, penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang senang menyendiri biasanya memiliki ciri-ciri istimewa di bawah ini.

1. Mereka Sadar Diri Secara Mendalam (Self-Awareness Tinggi)

Menjadi nyaman sendirian memberi ruang bagi mereka untuk mengamati diri sendiri: emosi, pola pikir, keinginan, dan ketakutan. 

Mereka mampu memahami siapa diri mereka, sehingga jarang terombang-ambing oleh pendapat orang.

Editor: Hanny Suwindari
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