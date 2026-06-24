Jika Anda Mandi dengan Air yang Sangat Dingin, Kemungkinan Besar Anda Lebih Kuat dari Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, mandi dengan air dingin adalah sesuatu yang harus dihindari. Sensasi menusuk di kulit, tubuh yang langsung menggigil, dan dorongan alami untuk mencari kehangatan membuat kebiasaan ini terasa tidak nyaman. Namun, ada orang-orang yang justru memilih mandi dengan air yang sangat dingin setiap hari, bahkan ketika cuaca sedang tidak bersahabat.

Menariknya, dari sudut pandang psikologi, kemampuan untuk secara sukarela menghadapi ketidaknyamanan seperti ini dapat mencerminkan kekuatan mental tertentu. Bukan berarti mereka memiliki kekuatan super atau lebih hebat daripada orang lain, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu menerima dan mengatasi ketidaknyamanan cenderung memiliki daya tahan psikologis yang lebih baik.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (23/6), terdapat beberapa alasan mengapa kebiasaan mandi dengan air sangat dingin bisa menjadi tanda bahwa Anda memiliki kekuatan mental di atas rata-rata.

1. Anda Memiliki Toleransi yang Tinggi terhadap Ketidaknyamanan

Secara alami, manusia cenderung mencari kenyamanan dan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Mandi dengan air dingin berarti Anda secara sadar memilih menghadapi sensasi yang tidak nyaman.

Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan konsep distress tolerance, yaitu kemampuan seseorang untuk tetap tenang dan bertahan ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Orang dengan toleransi tinggi terhadap ketidaknyamanan biasanya lebih mampu mengelola stres dan tidak mudah panik ketika menghadapi tekanan hidup.

2. Anda Mampu Mengendalikan Impuls

Saat air dingin pertama kali menyentuh tubuh, reaksi spontan yang muncul biasanya adalah ingin segera menghindar. Namun, jika Anda tetap bertahan, itu menunjukkan bahwa Anda mampu mengendalikan dorongan sesaat.

Psikolog menyebut kemampuan ini sebagai self-control atau pengendalian diri. Orang yang memiliki pengendalian diri yang baik cenderung lebih disiplin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, kesehatan, hingga hubungan sosial.

Kemampuan untuk menunda kenyamanan sesaat demi manfaat jangka panjang merupakan salah satu ciri penting dari kekuatan mental.

3. Anda Tidak Selalu Bergantung pada Zona Nyaman

Banyak orang hanya merasa aman ketika semuanya berjalan sesuai keinginan mereka. Sebaliknya, mereka yang terbiasa mandi dengan air dingin belajar bahwa rasa tidak nyaman bukanlah sesuatu yang harus selalu dihindari.

Psikologi menunjukkan bahwa orang yang bersedia keluar dari zona nyaman biasanya memiliki pola pikir berkembang atau growth mindset. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai ancaman.

Sikap ini membuat seseorang lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan dan lebih terbuka terhadap pengalaman baru.