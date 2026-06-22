Jika Anda Sekarang Kurang Peduli dengan Pendapat Orang Lain, Anda Menua dengan Lebih Baik daripada 95% Orang Lainnya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk mencari persetujuan dari orang lain. Mereka khawatir tentang bagaimana mereka terlihat, apa yang orang pikirkan tentang pilihan mereka, atau apakah mereka memenuhi standar yang ditetapkan lingkungan sekitar. Namun, seiring bertambahnya usia dan kematangan emosional, sesuatu yang menarik sering terjadi: kebutuhan untuk selalu disukai mulai memudar.

Menurut psikologi, kemampuan untuk tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain bukanlah tanda bahwa seseorang menjadi dingin atau tidak peduli terhadap sesama. Justru, hal itu sering menjadi indikator bahwa seseorang sedang berkembang secara emosional dan menua dengan lebih sehat dibandingkan kebanyakan orang.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (21/6), jika Anda menyadari bahwa sekarang Anda lebih tenang menghadapi komentar orang lain, mungkin Anda sedang menua dengan lebih baik daripada 95% orang lainnya.

Berikut alasannya.

1. Anda Tidak Lagi Mencari Validasi dari Semua Orang

Saat masih muda, banyak orang merasa harus mendapatkan persetujuan dari keluarga, teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Mereka merasa tidak nyaman jika ada seseorang yang tidak menyukai mereka.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa orang yang matang secara emosional memahami bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang. Mereka menyadari bahwa harga diri tidak seharusnya bergantung pada pujian atau pengakuan eksternal.

Ketika Anda mulai merasa cukup dengan diri sendiri tanpa harus terus-menerus mendapatkan persetujuan dari orang lain, itu menunjukkan adanya rasa percaya diri yang lebih sehat.

2. Anda Lebih Memilih Kedamaian daripada Pengakuan

Dulu mungkin Anda ingin selalu terlihat benar, memenangkan setiap perdebatan, atau membuktikan kemampuan kepada orang lain. Tetapi sekarang, Anda mungkin lebih memilih ketenangan daripada menghabiskan energi untuk mendapatkan pengakuan.

Psikolog menyebut ini sebagai perubahan prioritas yang sehat. Orang yang menua dengan baik mulai memahami bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada kebutuhan untuk selalu diakui.

Mereka tidak lagi merasa perlu menjelaskan setiap keputusan atau membela diri atas setiap kritik yang tidak penting.

3. Anda Menyadari Bahwa Orang Lain Terlalu Sibuk Memikirkan Diri Mereka Sendiri

Salah satu penemuan menarik dalam psikologi adalah "spotlight effect", yaitu kecenderungan kita untuk berpikir bahwa orang lain memperhatikan kita jauh lebih banyak daripada kenyataannya.