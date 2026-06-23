Jika Anda Melakukan 8 Hal Tidak Konvensional Ini, Anda Lebih Orisinal daripada 99% Orang Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah dunia yang penuh tren, tekanan sosial, dan keinginan untuk “menjadi seperti orang lain”, menjadi pribadi yang benar-benar orisinal adalah sesuatu yang langka. Banyak orang mengira bahwa orisinalitas hanya dimiliki oleh seniman, penulis, atau para jenius. Padahal, menurut berbagai penelitian psikologi, orisinalitas lebih berkaitan dengan cara berpikir dan kebiasaan sehari-hari daripada bakat bawaan.

Orang yang sangat orisinal tidak selalu tampil nyentrik atau berbeda secara mencolok. Justru, mereka memiliki sejumlah kebiasaan yang bagi kebanyakan orang tampak tidak biasa. Menariknya, kebiasaan-kebiasaan ini sering dianggap aneh, padahal menjadi fondasi kreativitas dan pemikiran yang lebih mendalam.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (22/6), terdapat delapan hal tidak konvensional yang menunjukkan bahwa Anda mungkin lebih orisinal daripada 99% orang.

1. Anda Tidak Takut Berubah Pikiran

Banyak orang menganggap mengubah pendapat sebagai tanda kelemahan atau ketidakkonsistenan. Namun psikologi menunjukkan sebaliknya.

Orang yang orisinal cenderung memiliki cognitive flexibility, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan cara berpikir ketika menemukan informasi baru. Mereka tidak terlalu terikat pada ego atau kebutuhan untuk selalu benar.

Jika Anda pernah berkata, “Saya dulu salah, sekarang saya melihatnya dari sudut pandang berbeda,” itu bukan tanda bahwa Anda mudah dipengaruhi. Justru itu menunjukkan keterbukaan intelektual yang tinggi.

Orang-orang kreatif memahami bahwa mempertahankan keyakinan yang salah hanya demi gengsi akan menghambat perkembangan mereka.

2. Anda Menikmati Kesendirian

Banyak orang takut sendirian dan selalu mencari distraksi. Sebaliknya, individu yang sangat orisinal justru merasa nyaman menghabiskan waktu sendiri.

Menurut psikologi, kesendirian yang sehat memungkinkan otak memasuki kondisi reflektif yang penting untuk menghasilkan ide-ide baru. Tanpa kebisingan sosial yang terus-menerus, seseorang dapat mendengar pikirannya sendiri dengan lebih jelas.

Ini bukan berarti antisosial. Mereka hanya memahami bahwa kreativitas sering tumbuh dalam keheningan.

Banyak ide besar dalam sejarah lahir ketika seseorang sedang berjalan sendiri, membaca, atau sekadar duduk tanpa gangguan.

3. Anda Sering Mempertanyakan Hal yang Dianggap Normal