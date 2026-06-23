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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 24 Juni 2026 | 01.28 WIB

5 Hal yang Tidak Pernah Dikompromikan oleh Orang-Orang Berkarakter Kuat Menurut Psikologi

seseorang yang berkarakter kuat / foto: Magnific/nymphoenix - Image

seseorang yang berkarakter kuat / foto: Magnific/nymphoenix

JawaPos.com - Orang dengan karakter kuat sering disalahpahami sebagai orang yang keras kepala, tidak mau berubah, atau selalu ingin menang. Padahal, dalam psikologi, karakter kuat bukan berarti tidak pernah menyesuaikan diri. Orang yang berkarakter kuat justru mampu beradaptasi, menerima kritik, dan belajar dari keadaan.

Yang membedakan mereka adalah: mereka memiliki prinsip inti yang tidak mudah dijual demi kenyamanan sementara, penerimaan sosial, atau tekanan lingkungan.

Mereka tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang jika dikorbankan terlalu sering akan membuat seseorang kehilangan identitas, harga diri, dan arah hidupnya.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (22/6), terdapat 5 hal yang biasanya tidak dikompromikan oleh orang-orang berkarakter kuat menurut sudut pandang psikologi.

1. Nilai dan prinsip pribadi

Salah satu ciri utama orang berkarakter kuat adalah mereka memiliki nilai hidup yang jelas.

Dalam psikologi kepribadian, seseorang yang memiliki identitas diri yang kuat biasanya tidak mudah berubah hanya karena tekanan eksternal. Mereka mungkin mendengarkan pendapat orang lain, tetapi keputusan akhirnya tetap berdasarkan prinsip yang mereka yakini.

Misalnya:

Mereka tidak berbohong hanya untuk mendapatkan keuntungan.
Mereka tidak mengkhianati orang yang mereka hargai demi posisi atau popularitas.
Mereka tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moralnya hanya karena semua orang melakukannya.

Orang dengan karakter kuat memahami bahwa reputasi bisa dibangun bertahun-tahun, tetapi bisa rusak dalam satu keputusan yang bertentangan dengan nilai diri.

Menurut konsep psikologi seperti self-concept (konsep diri), manusia membutuhkan keselarasan antara tindakan dan keyakinannya. Ketika seseorang terus-menerus melakukan hal yang bertentangan dengan nilai pribadinya, muncul konflik batin yang dapat menyebabkan stres, rasa bersalah, atau kehilangan arah.

Karena itu, orang kuat lebih memilih kehilangan kesempatan tertentu daripada kehilangan rasa hormat kepada dirinya sendiri.

2. Harga diri dan martabat

Orang berkarakter kuat tidak mengizinkan tekanan sosial membuat mereka merendahkan diri.

Mereka memahami perbedaan antara:

Editor: Setyo Adi Nugroho
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